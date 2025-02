La vida actual de Adrián Rodríguez, DVD en 'Los Serrano': de subir fotos a OnlyFans a afrontar su adicción a las drogas

Adrián Rodríguez (Cornellá de Llobregat, 1988) ha vuelto a ser noticia en las últimas horas tras su entrevista en el programa Fiesta de Telecinco. El actor y cantante habló con Emma García sobre su adicción a las drogas, de la que se está recuperando y con la que está ayudando a otros en su lugar.

Con 11 años, el catalán participó y ganó el concurso músical Menudas estrellas. Esta era la versión infantil del famoso programa Lluvia de estrellas. Ahí mostró su intención y su talento para dedicarse a la música. Sin embargo, su debut como actor llegó un lustro después, con 17 años.

Adrián Rodríguez fichó por Los Serrano, la exitosa serie de Telecinco que compitió en audiencia con Aquí no hay quien viva. El joven interpretó a David Bornás, más conocido como 'DVD'. Gracias a esta serie formó un grupo de música llamado SJK (Santa Justa Klan) con Víctor Elías, Natalia Sánchez y Andres de la Cruz, compañeros en Los Serrano.

Tras el final de Los Serrano, que le hizo muy popular, llegó a otra serie de éxito: Física o química. Participó en 50 episodios de la serie de Antena 3, interpretando a David Ferrán. Posteriormente volvería a meterse en el papel para FoQ: Lo que hemos vivido, un especial emitido tras el último capítulo.

Ese éxito prematuro tuvo consecuencias negativas para él: "Empecé muy joven y era un niño que de repente conoce todo el mundo. Desde fuera se ve de una manera, pero desde dentro es totalmente distinto. Uno intenta hacer las cosas lo mejor que puede, pero hay un vacío que se siente", confesó a Emma García.

Sin embargo, continuó participando en series y programas de televisión. Hizo algunos cameos en Los misterios de Laura, Cuerpo de élite y formó parte de los dos capítulos de Física o Química: El reencuentro. Su último papel de más continuidad fue en El Chiringuito de Pepe, interpretando a Dani, uno de los cocineros.

Compaginó la actuación en series con varios concursos. Adrían Rodríguez formó parte de Tu cara me suena, Levántate: All Stars, Cámbiame y El gran reto musical. También fue concursante de Supervivientes, pero abandonó el reality a los 18 días al no aguantar el hambre y otras dificultades de la isla.

En los últimos años ha estado tratando su adicción a las drogas en la Clínica Antolex, de la que aún no esta totalmente recuperado. "Sigo en el proceso y aprendiendo a curarme de esta enfermedad", reconoció en Fiesta.

Recientemente también fue noticia por subir contenido para adultos a OnlyFans. "¿Quién me iba a decir que iba a pasar de participar en series de éxito a estar en OnlyFans? Al final, cuando la enfermedad va a más, te metes en cosas por conseguir dinero. Vas en automático", explicó.

Mientras se recupera de su enfermedad, ejerce de monitor en centros de atención a la drogodependencia y pisos tutelados. Además, se ha sacado varios títulos académicos tras dejar de lado su formación durante su adolescencia.