Así fue el reencuentro más esperado de 'OT 2017': Aitana irrumpe por sorpresa en el concierto de Amaia

Mucho ha llovido desde el 5 de febrero de 2018, día en que Amaia Romero se proclamaba ganadora de Operación Triunfo 2017. La navarra vencía por un 46% de los votos del público y Aitana Ocaña se quedaba muy cerca, con un 42%, en una final que certificaba el éxito de la vuelta del concurso a TVE: la última gala marcó un 30,8% de cuota y casi 4 millones de espectadores.

Ambas concursantes del 'talent show' de Gestmusic han seguido sendas musicales muy distintas. En este momento, mientras prepara sus dos 'shows' de junio en el Bernabéu, Ocaña está a punto de estrenar su documental Aitana: Metamorfosis, disponible en Netflix el próximo 28 de febrero. Romero lanzó Si abro los ojos no es real a finales de enero y acaba de dar los dos primeros conciertos de su gira en Barcelona y Madrid.

Pues, bien, la noche de este 23 de febrero, en el madrileño Movistar Arena, sus caminos volvieron a unirse durante unos minutos. Así lo comprobó BLUPER de primer mano, que estuvo presente en el espectáculo de Amaia.

Sucedió la colaboración que tienen juntas, La canción que no quiero cantarte. La de Pamplona ofrecía su bolo más multitudinario hasta la fecha cuando recordó esta canción, que forma parte de la lista de temas de su anterior disco, Cuando no sé quién soy.

Por total sorpresa, Amaia anunciaba la entrada al escenario de la que fue su compañera de OT, desencadenando la locura en el antiguo WiZink Center. Una reacción del público que demuestra que la euforia colectiva que se vivió con aquella edición sigue presente siete años después.

Me encantó que Aitana se sumase a terminar “La canción que no quiero cantarte” con esa versión que hace Amaia siempre metiendo “Ave María” de David Bisbal, es tan icónico. Esencia OT, lo mires por donde lo mires. pic.twitter.com/ORgtGkmtfq — P A N T H E R (@pantherXshadee) February 24, 2025

Las dos cantaron a pleno pulmón e hicieron una divertida coreografía antes de terminar y dedicarse unas emotivas palabras. "¡Qué ilusión! Estaba súper nerviosa. Hacía mucho que nos veíamos", reconocía la cantalana, y su amiga le daba la razón: "Es verdad, hacía un montón".

Aitana no dudó en destacar el éxito de Amaia al colgar el 'sold out' en una plaza tan amplia como el Movistar Arena: "Estás haciendo todo tan increíble". "Bueno, pues tú ni te cuento, guapa", señaló la vencedora de OT 2017, desatando las risas del público. "No, qué va, gracias por invitarme. Y que sigáis disfrutando de Amaia, que es increíble", concluyó la cantante de Segundo intento.

Los espectadores no veían a las dos artistas juntas sobre un escenario desde la gira de Operación Triunfo, en el verano de 2018. En esa época, cantaban Con las ganas de Zahara -que, por cierto, se encontraba también en el concierto de este domingo-, tema que interpretaron a dúo en la gala 4 del programa.