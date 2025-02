La Guardia Civil multa a Grison de ‘La Revuelta’ por llevar el coche sin seguro: “Gracias por no mirar la guantera”

El músico Grison (de nombre real Marcos Martínez) suele dar mucho juego en sus participaciones en La Revuelta de TVE. Ya sea tocando algo en directo, haciendo beatbox o tatuándose la cara de Pedro Sánchez y Pablo Motos si fuese necesario. Y también habla con los invitados, hasta el punto de que alguno le ha tenido que mandar a callar.

En la entrega de este lunes, que se emitía a la vez que Pablo Motos entrevistaba a Azúcar Moreno en El Hormiguero, Grison ha sorprendido al contar una anécdota personal. “Me ha parado la Guardia Civil en Almansa”, le contaba a Broncano, apostillando que “de p**a madre los chavales de la Guardia Civil”. “El caso es que me paran y me dicen: oye mira que nos ha saltado aquí y tal. Estamos comprobando tu matrícula y que no llevas el seguro desde diciembre”.

Según su relato, la Guardia Civil le ofreció llamar a su madre, y él respondió que, dado que lleva siete años muertas, “voy a pagar la multa”. “1500 pavitos me han metido ahí”, detallaba, en referencia al importe que ha tenido que abonar.

Según Grison, la explicación es que la compañía le habría echado “sin darse cuenta”, y de ahí que no tuviera seguro. “¿Te acuerdas cuando Pablo Casado le echaron del PP, que no se lo había venir?”, le preguntaba al presentador, haciendo un paralelismo con su situación.

“La gente dice: con mis impuestos. Pues hoy el programa lo pago yo”, bromeaba Grison, sobre las críticas que hacen algunos sobre que el programa se emita en la televisión pública.

David Broncano invitaba entonces a Grison a mandar un mensaje desde el programa a la Guardia Civil que le ha parado en Almansa, localidad perteneciente a Albacete. “Chavales de la Guardia Civil de Almansa. Muchísimas gracias por no haber mirado la guantera, porque si no habrían sido 1.500 euros más”, finalizaba Grison, bromeando con drogas como suelen hacer en el programa muy a menudo.

La Guardia Civil multa a Grison #Larevuelta pic.twitter.com/aS0aYvWNPN — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 24, 2025

En ese sentido, hay que recordar que hace unos meses el programa se comprometió con la Defensora a eliminar aquellas bromas y juegos de palabras relativos a drogas de la franja de access prime time. Algo que todavía no se ha conseguido por completo, aunque el chiste de Grison haya sido más sutil que otros que se hacían en el pasado.