Álvaro Muñoz Escassi carga contra Claudia Bavel por sus mensajes con famosos: "El karma le castigará algún día"

El nombre de Claudia Bavel vuelve con más fuerza que nunca. Tras hacerse público que mantuvo una relación con el futbolista Iker Casillas, la actriz e influencer se convirtió en protagonista en ¡De viernes!, donde contó con pelos y señales todos los detalles de su idilio amoroso con el que fuera portero del Real Madrid.

Ahora, se han difundido unas conversaciones privadas entre la propia Bavel y otro jugador de fútbol. El deportista en cuestión es Joaquín Sánchez y los mensajes datan del mes de diciembre de 2023 y agosto de 2024. Se trata de un intercambio de conversaciones subidas de tono y varias propuestas de encuentros.

Sobre este asunto, se abordó este lunes en Tardear. "En la mesa como expertos en tirar la caña está Álvaro Muñoz Escassi. ¿Cómo lo ves, esta es la manera'", le preguntaba directamente el presentador Frank Blanco al colaborador del magacín.

"Yo creo que independientemente de lo que hagan ellos, me parece fatal por parte de ella hacer eso. Lo veo como lo último, ¿qué quiere conseguir, a quién más quiere hacer daño? Yo no digo que ellos hagan las cosas bien o mal. Ahí no me meto, ni sé lo que han hecho. El karma le castigará algún día", apuntaba claramente Escassi a Bavel.

"Meterse a romper una familia... No tiene ninguna necesidad. Lo veo feo y mal, es lo peor como persona", añadía también el que será futuro concursante de Supervivientes. Posteriormente, el resto de colaboradores de la mesa VIP del magacín vespertino de Mediaset también dieron su opinión al respecto.

Así, la periodista Marisa Martín Blázquez apuntaba más información sobre las filtraciones: "Joaquín se niega a ir a la habitación y ella le insiste todo el rato para tener ese encuentro. Sé perfectamente que es ella quién filtra estos mensajes y la que avisa para hacer las fotos con Iker".

Además, la propia colaboradora confirmaba que Joaquín y su mujer Susana Saborido se han puesto en manos de un equipo de comunicación y legal para gestionar esto. Verónica Dulanto también dio su punto de vista: "Has dicho que es una señorita rompefamilias, te hago un matiz ahí. Dos no quedan si uno no quiere".

Escassi y Dulanto, en 'Tardear'

Muñoz Escassi, se vio aludido y quiso responder directamente a Dulanto: "He dejado muy claro que no estoy justificando lo que haya hecho o haya dejado de hacer Joaquín. Creo que no es de buena persona, meterse en un matrimonio o una familia a decir unas cosas que no le llevan a nada. Solo le llevan a destrozar una familia. Lo veo muy mal por parte de ella".

"Lo que cambia todo de esta historia, no es la primera vez que escuchamos que intenta sacar rédito de las quedades o mensajes con Joaquín y más personas, es que quiere realmente intentar sacar dinero de esta historia", señalaba Dulanto.