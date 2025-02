La reflexión de Juan del Val a raíz del caso de Aitana: advierte del peligro de "convertir en moda" la salud mental

En los últimos días, Aitana Ocaña se ha sincerado por primera vez sobre la depresión que sufrió. Una cuestión de salud mental en la que ahondará en Aitana: Metamorfosis, un documental que estrenará Netflix el próximo viernes, 28 de febrero.

Este domingo, en La Roca se han puesto sobre la mesa sus recientes palabras y el debate que se ha generado a partir de las mismas. "Hay quien critica que se cuente para promocionar algo de trabajo y que si lo quieres contar que lo hagas cuando no haya nada detrás", ha planteado Nuria Roca.

Antes, el programa de laSexta ponía en contexto a los espectadores, ofreciendo las declaraciones de la cantante: "Lo pasaba mal, no sabía qué me pasaba. Sentía que había días buenos y días malos, pero yo solo tenía malos. Me alegro mucho poder estar mejor respecto a eso".

Tras recordar los casos del futbolista Álvaro Morata o la periodista Mercedes Milá, que también han hablado recientemente sobre salud mental, la presentadora de Atresmedia daba la palabra a los colaboradores. El primero en intervenir ha sido Juan del Val, que no ha querido poner el foco en si Aitana lo cuenta "a raíz o no del documental".

"Me parece que está muy bien contar los problemas porque así la gente puede identificar que a las personas que les va bien o que tienen más brillo en principio también sufren y pueden tener problemas", ha aceptado Del Val.

Juan del Val y Pilar Vidal, colaboradores de 'La Roca'. Atresmedia Televisión

Es más, ha recordado que él expuso este tema en El Hormiguero, en 2017. Y es que el escritor estuvo en tratamiento psiquiátrico debido a la adolescencia complicada que tuvo. "En esto, no soy sospechoso de.. Lo conté en 2017, hace tiempo. Así que estoy totalmente de acuerdo en que esto suceda".

Sin embargo, Juan iba más allá y señalaba "los riesgos" que entraña "confundir términos": "Una cosa es tener depresión y otra estar deprimido o triste. En España hay cerca de 3.000 suicidios. Gente que no puede salir de la cama o que no puede ducharse. Gente que sufre realmente".

"Con todos mis respetos a Aitana, si la identificación del problema es que alguien dice que le costaba un poco estar delante de las cámaras, esa identificación ya no existe. Y no lo digo por Aitana, lo digo por muchas personas, pero si convertimos esto en una moda, se puede dar la vuelta y que lo que es positivo sea negativo", advertía el colaborador de la cadena verde.

Más adelante, Juan del Val insistía en la importancia de que se normalice socialmente acudir a un profesional. "Cualquiera que tenga un mínimo de experiencia, por mucha teoría conductista que exista, sabe que esto no se soluciona ni en uno, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro años". Eso sí, ha remarcado: "Ahora, no le demos la vuelta a la tortilla y digamos que si no has ido al psiquiatra no eres nadie".