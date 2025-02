Alba Carrillo no se contiene y suelta un dato revelador sobre el nuevo proyecto de Terelu Campos: "Yo me vine abajo"

La obra de teatro que protagonizará Terelu Campos es uno de los temas de actualidad de los que más se está hablando. Desde D Corazón, programa de La 1, quisieron abordarlo de la mejor manera posible.

Para ello contaron con la participación de Alba Carrillo, una de las colaboradoras habituales, quien dio un nuevo dato sobre este proyecto que no se había dicho anteriormente y que dejó a todos muy sorprendidos.

Recientemente, el programa Mañaneros, magacín de actualidad que se emite de lunes a viernes, informó que a la actriz le habían ofrecido el mismo papel que a Terelu Campos. Es por ello que desde D Corazón quisieron profundizar en el tema entrevistando directamente a presentadora de televisión.

"Su vida ha venido a confirmar que, en muchas ocasiones, la realidad supera a la ficción. Ahora, Terelu se va a subir a las tablas y va a tener la oportunidad de demostrar que, efectivamente, no hay papel que se le resista, porque experiencia no le falta", comenzó diciendo Anne Igartiburu, dando pie a la entrevista.

"Terelu, ¿qué piensas de Alba Carrillo?, ¿la verías para el papel?", le preguntó una reportera del programa. "A mí es que de verdad me gusta mucho y ella lo sabe. Yo he trabajado con ella, le tengo afecto, hemos trabajado en programas de televisión. A mí me parece que Alba es una tía muy formada y estoy segura de que lo haría fenomenal", detalló Terelu Campos.

Al ser cuestionada a cerca de si conocía esta información, la actriz, sorprendida, señaló que no es una cuestión que haya preguntado a los directores del proyecto teatral: "Debe ser que como soy una lerda en lo del teatro, pues a lo mejor las actrices preguntan esas cosas y a mí no se me ocurrió preguntar", sentenció.

Tras escuchar esta declaración, Alba Carrillo no dudó en reaccionar y confesar que no ha mantenido comunicación con Terelu Campos, pero que le tiene mucho cariño. "Más bien fue porque lo contaron en Mañaneros y dije: "Ostras, creo que esto es una cosa que me ofrecieron a mí"", explicó a sus compañeros.

Las dudas surgieron al escuchar las palabras de la colaboradora. Anne Igartiburu no se resistió en indagar un poco más y preguntar si había alguna otra actriz a la que le hayan ofrecido el papel antes que a su colaboradora. Alba Carrillo se quedó sin palabras al escuchar esta pregunta y no dudó en dirigirse a la dirección del programa.

"¿Puedo contestar a esta pregunta?", cuestionó la modelo. Ante la afirmación por parte de dirección, Alba Carrillo confesó: "Vale, pues lo digo... Era Patricia Conde". Todos en plató se quedaron muy sorprendidos. "Yo me siento el jamón de este sandwich maravilloso lleno de mujeres estupendas", dijo la colaboradora.

Anne Igartiburu le preguntó finalmente si había leído el guion de la obra, a lo que Alba Carrillo contestó que sí. "Es una obra muy divertida, también para reflexionar. Me pareció muy buena, pero es dura. Yo me vine abajo. No tengo mimbres como actriz para hacer esto. Eran muchas horas de ensayo, muchos días y el teatro sabemos que es amor al arte".

Las reacciones de sus compañeros fueron de asombro. Incluso, algunos de ellos se preguntaron el motivo por el que Terelu Campos se subirá a los escenarios. La presentadora respondió a esta pregunta: "Terelu había dicho que le apetecía abrir nuevos caminos", comentó finalmente en D Corazón.