Inés Hernand no lo duda y se sincera como nunca antes sobre Bárbara Rey: "¡Ya está bien! Yo soy barbarista"

D Corazón es el programa estrella de las tardes de La 1, un espacio dedicado a ofrecer las últimas noticias sobre la actualidad del país. Cada fin de semana el programa realiza debates, dando a los espectadores un análisis sobre los temas del mundo del corazón.

Desde las 13:55 horas, el programa se convierte en uno de los referentes para quienes buscan estar al tanto de todo lo que sucede con ciertos personajes del espectáculo. En esta ocasión, el plató de D' Corazón contó con la presencia de una invitada muy especial: Inés Hernand.

Reconocida por su éxito como creadora de contenido, abogada y comunicadora, Inés Hernad será una de las presentadoras de la nueva edición del Benidorm Fest junto a Ruth Lorenzo y Paula Vázquez.

Aprovechando su presencia en plató, Anne Igartiburu y los colaboradores no tardaron en comentar diversos temas de actualidad. Uno de los más polémicos, y que sigue estando en el ojo del huracán, es Bárbara Rey. Recientemente, la vedette realizó una colaboración con una firma de colchones bajo el lema 'Duerme como una reina', una frase que la ha vuelto a situar en boca de todos.

Tras la noticia, varios personajes públicos, como Jenny Llada, no dudaron en expresar su opinión sobre el tema: "Pues descansar bien hace mucho para la cara, para la mente y para la lengua. (...) Cada una duerme como se cree que es, luego es que la gente te vea así", dijo en una entrevista para Europa Press.

Inés Hernand no dudó en defender a Bárbara Rey: "A mí me disculpáis. Me habéis sentado aquí, pero yo no lo tolero. Con Bárbara no, por favor", reaccionó tajante. Y añadió: "Qué injusticia, qué misoginia. Lo que ha sufrido esta mujer (...) ¡Ya está bien! Yo soy barbarista", confesó ante la atenta mirada de los colaboradores.

Los comentarios no cesaron ahí. Los colaboradores se sumaron a la discusión. Alberto Guzmán opinó:"Jenny es una vecina traidora porque aprovecha la mínima ocasión para poner verde perejil a la que fue su gran amiga".

Mientras tanto, Anne Igartiburu no pudo evitar preguntar a Inés Hernand: "¿Tú estás segura de que quieres seguir aquí?". La influencer, muy sincera, confesó cómo se sentía con respecto a la reciente campaña publicitaria de Bárbara Rey y su referencia a la supuesta relación con Carlos I: "A mí me parece divertidísimo, yo eso lo abrazo completamente. Ya sabéis que yo soy republicana, pero 'Como una reina' es un buen término".

Y finalizó diciendo: "Dice Rossy de Palma que si no hay talón no hay tacón y esta señora tiene que monetizar", dijo, dando así por cerrada su intervención en la emisión de hoy en D Corazón.