Emma García irrumpe en la sección de vídeos curiosos de 'Fiesta' para resolver un percance: "¿Qué ha pasado?"

Como en cualquier emisión en directo, y más si se extiende cada sábado y cada domingo durante 5 horas, es probable que surjan percances. Es lo que ha sucedido la tarde de este sábado, 22 de febrero, en Fiesta. Se trata de una situación que ha generado desconcierto unos segundos, aunque Emma García y el equipo del programa de Telecinco han podido solucionarlo rápidamente.

Poco antes de las 18:00 horas, aparecía en pantalla Richard Pena, ya dispuesto a conducir su sección de los vídeos más llamativos de las redes sociales. La también voz en off de First Dates mostraba a los espectadores la imagen de una señora mayor en el parking de un supermercado que de repente era golpeada por un carrito de la compra.

En la pieza, se veía a la pobre mujer caer al suelo por "un golpe tonto y doloroso al mismo tiempo", como señalaba Pena. El rostro del formato de Unicorn Content enlazaba este viral con otro de una joven que coge objetos tanto con la palma como con el dorso de la mano.

"No sabemos si a esta protagonista le pasó a raíz de un accidente", explicaba Richard, mientras se escuchaba algo caer un plató. Este lo ha comentado con total naturalidad: "Nada, se ha caído una mesa". Y volvía a su discurso: "Digamos que puede sacarle todo el potencial a una simple mano".

Eso sí, antes de que entrase el vídeo, al barcelonés se le ha visto mirar a un lado ligeramente confundido. Aun así, ha seguido hablando: "Dobla tanto los huesos de las manos que puede coger cosas con la parte contraria de la palma. Es más flexible que la hora de quedada con tu grupo de amigos".

Emma García termina de colocar una mesa que se ha caído en 'Fiesta'. Mediaset España

Richard Pena ha dado paso al siguiente momento, un joven capaz de dar varias volteretas seguidas agarrándose a una barra. Al mismo tiempo, se colaba el sonido del micrófono del comunicador: "¿Qué ha pasado, Emma? Ya lo estamos colocando, que me he llevado un susto".

Era entonces cuando Fiesta cortaba el vídeo y la audiencia ha podido ver a Emma García colocando el 'set'. Además, daba algunas explicaciones: "Tan profesional... Ha dejado todo por el suelo, he tenido que venir a recogerlo, pero ya está. No pasa nada". Después de agradecer a su compañera el gesto, ya sí, Richard Pena seguía con normalidad su bloque y no se hacía más alusión al leve contratiempo con la mesa.