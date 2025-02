Ana Terradillos: "Telecinco es una cadena en reconstrucción y le está dando al ingenio. Es un tiburón"

Ana Terradillos no tiene una tarea fácil tras la vuelta de Ana Rosa Quintana a las mañanas tras su periplo en las tardes. La presentadora es ahora la responsable de levantar cada día la persiana de la franja matinal de Telecinco a las 08:00 con La mirada crítica. Después le siguen El programa de AR y Vamos a ver. "Es un trío de ases", reconoce a BLUPER sobre los tres magacines de Unicorn Content.

"Es un paso más dentro de esta carrera de soldada", prosigue la periodista de Donosti, que defiende a su formato pese al recorte que ha sufrido de duración. "Aporta una mirada mucho más sosegada de lo que te puede aportar un informativo al uso. Es la diferencia con el resto", afirma, satisfecha por los datos de estas tres semanas.

En una entrevista anterior con EL ESPAÑOL, Terradillos compartió su decepción por las evasivas de Pedro Sánchez a acudir a La mirada crítica para ser entrevistado. La periodista, que espera que Ana Rosa lo consiga, critica que el presidente del Gobierno sólo acuda a medios afines pese a ser "ágil, rápido y reflexivo" con los periodistas.

"No lo termino de ver, hasta me resulta poco inteligente. Y lo mismo digo del PP, que tampoco va a la SER", señala. La presentadora más madrugadora de Telecinco, además, no se corta en decir que los políticos que más juego dan son Emiliano García-Page e Isabel Díaz Ayuso. "Dan muchos titulares".

La conversación con Ana Terradillos, por cierto, se produce días después de ser reconocida como una de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' de España en su XII edición, en un evento organizado por EL ESPAÑOL y celebrado en el Teatro Real el pasado domingo. "¡Vaya pedazo de gala, eh!", nos dice.

Ana Terradillos posa en el photocall de la gala 'Las Top 100 Mujeres Líderes' de España.

¿Aún con resaca de Las Top 100 Mujeres Líderes? La verdad que en las mañanas mandan las mujeres.

¡Vaya pedazo de gala, eh! La verdad es que sí, y esto viene pasando desde hace años. Denota que en el mundo del periodismo cada vez somos más mujeres. Se ve en las universidades. Yo, que sigo dando clases, lo veo. Hay una diferencia abismal entre cuando yo empecé a estudiar hace años a ahora. Y detrás de las cámaras también hay muchas mujeres. La cosa va cambiando para bien de nosotras y bien del mundo.

¿Crees que en algún momento veremos a dos mujeres pelear en el access prime time como hacen Motos y Broncano?

Nunca me lo había planteado, pero tienes toda la razón. ¿Por qué no tener a dos mujeres que puedan conquistar y ganarse cada una a una parte de España? Yo soy muy pro mujer. Son diferentes sensibilidades y maneras de contar una noticia, y por qué no hacerlo en un tono que roce el humor, la sátira y siendo más ácidos. Siempre se ha dicho que la mujer es más inteligente, ¿no?

Vayamos al lío. Nueva etapa de La mirada crítica. ¿Lo ves como un paso atrás por el recorte de duración o como un desafío que te ha puesto la cadena?

Lo vi como un paso más dentro de esta carrera de soldada, que la llevo muy bien y no todo el mundo sabe hacerlo. Es un reto porque solamente tenemos una hora para poder despegar. Arrancamos con un dato bajo, a diferencia de otras cadenas. A partir de ahí, estoy convencida de que vamos a darle un buen repaso. De hecho, el trío de ases que formamos La mirada crítica, El programa de AR y Vamos a ver, ya estamos consiguiendo muchos mejores datos de los que hacíamos hace dos semanas. Mi papel quizás es el más costoso porque es el que monta la franja.

Ana Terradillos en uno de los programas de 'La mirada crítica'.

Al final eres la telonera de Ana Rosa.

Así es. Yo me lo planteo como una misión de telonera. En La mirada crítica intentamos mantener ese dinamismo que teníamos cuando teníamos dos horas. Perdemos la valoración y la opinión de los políticos, que es algo que Ana lo borda, pero seguimos teniendo expertos de todos los ámbitos. El programa aporta una mirada más sosegada de lo que te puede aportar un informativo al uso. Es la diferencia con el resto.

Estamos viendo que los datos en las mañanas fluctúan mucho. ¿Es un trabajo de ingeniería más que nunca, de analizar que temás funcionan más que otros?

La parrilla de Telecinco está sufriendo muchos cambios, y estas cosas se tienen que asentar. Cuando en noviembre empezamos media hora antes, a las 08:30, nos costó que la gente nos pusiera en lugar de las 09:00. Y ahora pasa igual. Las cosas llevan su tiempo. Es cierto que se ha hecho buena promo, pero aún hace falta mas boca a boca de la gente que te ve. Muchos no saben que empezamos a las 08:00.

Y esto tiene que ver con esas fluctuaciones de las que hablas. Depende del día. Cuando la gente no se siente identificada con esos temas, cambia de canal. Por eso hacemos es un estudio exhaustivo de los temas que funcionan y los que no.

¿Y cuáles son los temas que suben la curva de audiencia?

Funciona que a la gente se le ponga sobre la mesa los cuatro puntos fundamentales del día con la mirada de los expertos porque buscan información. También van muy bien los temas económicos y, a medida que avanza la mañana, a la gente le interesa más el consumo porque está harta de escuchar que los datos macroeconómicos van bien, pero no sienten ese reflejo en sus bolsillos. Que les corrobores esa sensación con información, les convence.

¿Qué te dice Ana Rosa Quintana estos días?

Ana es amiga mía. Somos una cuadrilla de cinco personas y nos llevamos muy bien. Ella apela a la calma y a la tranquilidad. Está plenamente convencida de que esto va a ir muy bien.

Ella misma reconocía que los jefes saben que hay que pasar por un desierto hasta que la soberana audiencia recupere la confianza en Telecinco. ¿Lo sientes así también?

Es que Telecinco, por sus realities y por su brillantez, ha sido líder de audiencia tantos años. Es cierto que estamos en una cadena de reconstrucción, y eso te da da fuerza y te hace pensar en lo que puede funcionar y lo que no. Dentro de que la tele es sorpresa, creo que Telecinco le está dando al ingenio. Es un tiburón. No tengo la preocupación de que no se esté trabajando en ello. Con trabajo, sorpresa y tenacidad, lo conseguiremos.

¿Pedro Sánchez tiene que estar más preocupado con la vuelta de los editoriales de Ana Rosa?

Pues no lo sé, eso se lo tendrías que preguntar a Sánchez. Él tiene muchos problemas, ¿eh? Siempre he defendido, y no me cansaré de repetirlo porque es verdad, que El programa de AR tiene los colaboradores más plurales y transversales de toda la parilla televisiva. Y eso aporta dinamismo. Es decir, por mucho que el editorial vaya por una forma o por otra, luego se debate y se rebate, que es lo bonito de la política.

En tu última entrevista con EL ESPAÑOL lamentablas que Pedro Sánchez no concediera una entrevista a La mirada crítica. ¿Ya has desistido?

A ver, ese pastel se lo tiene que llevar Ana ahora. Yo ya no tengo tanto tiempo.

¿Pero has llegado a entender por qué el presidente del Gobierno acude únicamente a sus medios más afines?

No, y no me gusta. Los medios de comunicación deberíamos estar todos los días diciendo que hemos llamado a tal político y no quiere venir. Es una oportunidad perdida para ellos, porque fíjate cuando Sánchez acudió a El Hormiguero o a El programa de AR coincidiendo con las Elecciones Generales de 2023.

Es un presidente del Gobierno que se sabe mover muy bien, que se prepara las entrevistas y casi nunca sale escaldado. Es ágil, rápido y reflexivo. No lo termino de ver, y hasta me resulta poco inteligente. Lo mismo te digo del PP, que tampoco va a la Cadena SER. Que VOX vete a los medios en las ruedas de prensa ya es criticable.

Ana Terradillos en una imagen de archivo. Mediaset España

¿Crees que aguantará la legislatura a pesar de todos los escándalos de corrupción?

No me gusta mucho lo de la bola de cristal. Yo creo que habrá presupuestos porque a sus socios no les conviene que haya. Si no los hay, las cosas se pondrán más feas.

A Ana Rosa la llaman facha. ¿Cómo llevas el hate y las críticas en redes sociales?

Hace igual diez años lo pasaba mal, después aprendí a relativizar y ahora me dan exactamente igual. Te lo digo así. No tengo ningún problema. Desde hace dos años no pestañeo si tengo que bloquear.

¿Has tenido presiones de los partidos políticos?

No me gusta hablar de presiones. Lo que quiere cada formación politica es vender su mensaje, con todo lo que implica el término 'vender'. A partir de ahí, si coges mi teléfono puedo tener mensajes de todo tipo. Si considero que no tengo que contestar, no lo hago, y se acabó. Si creo que alguien presiona o no lo ve como yo creo que se ha vendido la historia, es su problema, no el mío.

Entrevistar a un político siempre es complicado porque suelen decir lo que les conviene. Pero, ¿quién es el más jugoso?

Emiliano García-Page da muchísimo juego, y Ayuso siempre da titulares, te guste o no.

¿Crees que los ciudadanos han perdido la esperanza en los políticos?

Hay mucha distancia, y la hay por temas reales. El tema de la vivienda es una cosa que está provocando una distancia insalvable, porque a ese ciudadano que está desencantado, si no le ofreces soluciones, no se va a juntar contigo. La gente quiere que solventen sus problemas, va a que puedan hacer una lista de la comprra decente, a tener un techo o un salario que supere el mínimo interprofesional.

¿Qué opinión tienes sobre Vicente Vallés y Silvia Intxaurrondo, otros grandes líderes de opinión y que están en las antípodas ideológicas?

A mí mi cadena nunca me ha dicho que me vaya por un lado o por otro. Les veo a los dos, ahora que puedo. Con Silvia he trabajado en la SER y puedo decir que es una persona muy tenaz. Y Vicente, que presentó por cierto La mirada crítica, es una persona que se trabaja muy bien los temas. Lo que puedan editorializar, yo ahí no entro. Los dos tienen mucha batalla por detrás y han llegado a donde están gracias a su trabajo y sacrificio.

Hace unos años firmaste un contrato de larga duración con Mediaset. ¿Hasta qué punto te tranquiliza?

El mundo de la tele es muy cambiante, pero sí que es cierto que hasta que yo no tuve un contrato de larga duración, no me vine a la tele. Porque son muchas fluctuaciones. Tampoco lo pienso mucho. Hace un par de años, por un tema personal, alguien me explicó que el futuro es el día de hoy, el presente. Y eso intento llevarlo a todos los aspectos de mi vida, porque es un consejo sabio y muy práctico. Intento hacerlo bien ese día y luego Dios dirá.