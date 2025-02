Eduardo Casanova: "Me enfoqué tanto en 'Maestros de la Costura Celebrity' que perdí parte de mi vida personal"

Si hay un concursante de Maestros de la Costura Celebrity que esté dando mayor juego, ese es Eduardo Casanova. El emblemático Fidel de Aída y reconocido cineasta por Pieles y La piedad es uno de los aspirantes a convertirse en el primer ganador del talent de moda con famosos. Conocido por su faceta polémica, el artista madrileño ha querido defender su compromiso con el programa. “Le tengo mucho respeto y he invertido mucho de mi tiempo y de mi dinero”, expresa el actor.

Con ya dos galas emitidas, en las que el taller ha dicho adiós a Silvia Superstar y a Rosa López, Eduardo Casanova se ha erigido como uno de los aspirantes más populares del formato y uno de los que más evolución apunta. El actor de La novia de América ya ha dejado unas cuantas pinceladas personales en estas dos entregas. Desde su sensación de ir desligándose del rosa (color con el que ha mostrado tener una fascinación en sus películas) a otras revelaciones.

Con momentazos como cuando confundió al marido de Pilar Rubio, Sergio Ramos, con Guti o la carta secreta sobre su vida que sólo prometía enseñarla si era salvado para la siguiente, Casanova es uno de los que más juego está dando. Eso sí, quiere dejar claro que, aparte del humor, hay muchas horas de esfuerzo detrás para ofrecer un buen espectáculo al público.

“El compromiso ha sido muy real. Tengo un gran respeto por la moda. Más allá de entretener y hacer comedia, dejando miles de memes, hay horas y mucho tiempo de aprendizaje”, reivindica en un encuentro con los medios, entre los que estaba BLUPER, tras la rueda de prensa del formato producido por Shine Iberia.

“Es muy importante decir esto. La costura y la moda son profesiones en las que se requiere muchísimo estudio. Aunque estamos enlazados de alguna manera a este universo, ha habido muchos comentarios sobre que sólo somos famosos cosiendo. Por ello, quiero aclarar que todos los participantes nos hemos pegado horas y horas en la máquina de coser”, expone.

Raquel Sánchez Silva, Adriana Ugarte y Eduardo Casanova en 'Maestros de la Costura Celebrity'. RTVE

“Yo, incluso, he invertido mucho dinero, he estado estudiando. Antes de entrar en el programa, estuve tres meses hincando los codos. Creo que todos han hecho lo mismo”, aclara. Unos comentarios que son apoyados por otra de las concursantes, La Terremoto de Alcorcón, quien señala el ‘hate’ al que se suele enfrentar el actor de Alguien tiene que morir.

“No entiendo por qué es una diana para los ‘haters’. Lo único que hacen es criticar. Él sabe que le van a decir de todo. Le quiero mucho y lo he vivido, comentarios de que ‘la mariquita que dirige se pone a coser después cocinar’. Son palabras absurdas, pero que están a la orden del día”, exclama La Terremoto de Alcorcón, quien recuerda que “esto es un programa de entretenimiento”. “Aquí no quitamos trabajo a nadie”, señala.

Ya en las dos galas, se ha visto el ojo que tiene Casanova con la moda. De hecho, el propio actor presume de ser el encargado de diseñar tanto el vestuario como la dirección artística de sus proyectos como cineasta. “Yo siempre firmo el diseño de producción de mis películas y hago el diseño de vestuario, pero cuento en este apartado, cuento también con potentes diseñadores, entre ellos Palomo Spain. Los looks de mis personajes, los hago yo también”, explica.

Eduardo Casanova en 'Maestros de la Costura Celebrity'. RTVE

“También diseño mis propios looks. Todos los que he llevado en las alfombras rojas, los hice yo. Por eso, mi conexión con la moda es muy potente y sé que hay mucho esfuerzo y trabajo detrás”, reconoce Casanova, quien revela que ha podido mostrar su lado más competitivo con el talent de costura. “Lo soy mucho”, confiesa.

Si hay un punto en común entre lo que está viviendo Casanova en Maestros de la Costura Celebrity y MasterChef Celebrity es el compañerismo entre los aspirantes. “En ambos ha sido eso: o te unes a tus compañeros o se convierte en una experiencia súper dura. Hemos llegado a terminar llorando todos a moco tendido incluso”, confiesa.

La dedicación de Casanova al talent ha sido tal, que ha revelado que ha llegado sacrificar parte de su vida personal para enfrentarse a las pruebas del formato. “Me acabo de dar cuenta realmente que pierdes completamente tu parte de vida personal. Mi gata ha estado mala, he tenido una mudanza, he estado promocionando mi última película y no he podido estar al 100%”, explica.

“Me lo he tomado tan en serio, que he perdido parte de mi vida privada. También, si uno quiere tomárselo en serio, tocaba eso”, comparte, señalando que el jurado no ha sido “tan duro”. “Realmente, quienes nos lo hemos puesto difícil, somos nosotros mismos. Pero, ante todo, esto es un programa de entretenimiento. Yo he venido a servir a los espectadores, para darles la mejor costura y entretenerles. Ellos son, realmente mis jefes”, concluye.