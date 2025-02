Joaquín Prat habla alto y claro sobre la última confesión de Aitana: "Es tan joven que todavía le va a dar mil vueltas la vida"

A pocos días de que se estrene Metamorfosis, el documental que mostrará cómo Aitana Ocaña se ha convertido en una estrella internacional, la cantante ha comenzado a visitar a distintos medios de comunicación para promocionar el proyecto.

La aritista, además de hablar de su proyecto, ha relatado por primera vez cómo ha hecho frente a una depresión. "Yo el año pasado pasé una etapa complicada a nivel psicológico. (...) Está bien hablar de esto, que es sobre la depresión. Estoy muchísimo mejor, creo que la depresión es igual para todos, es estar triste, pero no saber por qué", comentaba Aitana durante el programa La Ventana de Cadena Ser.

En Vamos a ver abordaron, como de costumbre, toda la última hora de la actualidad de nuestro país. De esta manera, desde el magacín de Telecinco, Joaquín Prat se expresaba así sobre la confesión de la artista: "Además, ella es tan joven que todavía le va a dar mil vueltas más la vida".

Tras decir esto, el presentador del programa de Telecinco abrió un gran debate entre los colaboradores. "Esto es otra Anabel Pantoja. Quiero decir, no hablo de mi vida privada cuando no tengo por delante un talonario", comentó Pepe del Real, colaborador habitual, quien, dejando a sus compañeros totalmente sorprendidos, continuó defendiendo su postura: "Y luego vamos los periodistas a preguntarle a la calle y la señorita no quiere contestar a la cara".

A la conversación se sumó Alessandro Lecquio, quien aportó un punto de vista muy parecido al de su compañero: "Es un testimonio interesante, pero oportuno en un momento de promoción". "Lo que no tiene que hacer es cambiar la actitud con la prensa cuando le pregunten en la calle. Es que tiene que ser coherente. (...) Es lo mismo que hace Anabel Pantoja y luego la defendéis cuando sale en la portada, es exactamente lo mismo", confesaba por su parte Kike Calleja.

Ante los continuos comentarios de sus compañeros, Joaquín Prat tuvo que intervenir: "Tiene todo el derecho a hablar en la plataforma que le dé la gana", dijo defendiendo a Aitana. Adriana Dorronsoro siguió el relato del presentador: "Tú tienes todo el derecho a preguntarle y ella a contestarte como le dé la gana".

"¿Podemos entender que parte del mensaje que está trasladando, tal vez tenga mucho de no saber gestionar una fama que la ha superado, que fue muy rápida, que no sabe cómo separar lo público de lo privado? Pues todo eso que estáis criticando, quizás forme parte de esa depresión de la que habló", sentenciaba finalmente Sandra Aladro en Vamos a ver.