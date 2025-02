Jesús Calleja saca pecho con Carlos Franganillo: “Por primera vez en la historia se hará televisión desde el espacio”

Jesús Calleja volará muy pronto a Estados Unidos para emprender su histórico viaje al espacio, y Mediaset España ha encendido los motores este miércoles con el estreno en abierto de la primera parte de Calleja en el Espacio en Cuatro, a partir de las 22:50 horas.

Antes de la emisión de esta serie especial, que ya está disponible en Prime Video, Jesús Calleja visitaba Informativos Telecinco en su edición noctura para compartir con Carlos Franganillo los pormenores de la misión. Y, además, ha participado en una espectacular simulación del lanzamiento del cohete New Shepard de Blue Origin desde el plató.

Al preguntarle Franganillo por cómo se encontraba, Calleja aseguró que “en un momento de excitación”. Y es que es su sueño desde que era niño: “Desde que tengo uso de razón he jugado pensando que era astronauta”. En concreto, recordó cómo pensaba que el molino de sus abuelos era un cohete espacial, y apuntaba que ha construido sus propios telescopios, “y es mi lectura habitual, la astronomía, la astrofísica, me apasiona”.

Al ser interrogado por cómo se está preparando, Calleja apuntaba que la sofisticación de las actuales naves permite a cualquiera viajar al espacio, “y solo tendremos una preparación específica cuatro días antes”, en Estados Unidos.

A continuación, Informativos Telecinco explicó con realidad aumentada todas las fases que iba a vivir el despegue del cohete New Shepard, en la que irán a bordo seis astronautas, y que alcanzarán los 3.7000 kilómetros por hora. “Va a haber un estruendo enorme. Nos dicen: no os asustéis, porque parece que se está quemando la nave”, apuntaba Jesús.

A Calleja le han querido transmitir que es importante entender bien todas las fases para poder hacer bien su trabajo, sin asustarse por ruidos o llamas. Y que, en su caso, su trabajo es hacer televisión. “Por primera vez en la historia se hará televisión desde el espacio”, reconocía con orgullo.

Al despedirse, Carlos Franganillo aseguraba que era un gusto tener a Calleja allí. Y el comunicador le señalaba al propio presentador de Informativos Telecinco que “también lo vas a disfrutar”, porque el lanzamiento coincidirá con la emisión del programa, “vas a parar máquinas y lo vas a contar en tus informativos”.

Así es ‘Calleja en el espacio’

Estrenada en Prime Video a principios de febrero, Calleja en el espacio consta de dos episodios que se emitirán en Cuatro antes del lanzamiento, uno el miércoles 19 y otro el próximo lunes 24 de febrero.

El primero de ellos explora los orígenes del apasionado interés de Calleja por el espacio y la astronomía y detalla algunas de sus experiencias más destacadas de su vida como explorador, reconstruida a través de entrevistas, imágenes de archivo, dramatizaciones y con la colaboración personas de su entorno familiar, como su madre y su hermano Kike, que le va a acompañar hasta el momento de entrar en las instalaciones de la empresa Blue Origin.

En su afán por empaparse al máximo de información sobre su próxima misión y dando rienda suelta a su curiosidad sobre la industria espacial, Jesús Calleja viaja a Lisboa para conocer a Mário Ferreira, un emprendedor y magnate de los medios de comunicación que ya viajó al espacio a bordo del mismo cohete en el que lo hará él próximamente.

Jesús Calleja se traslada a la isla de La Palma en compañía del astronauta Pedro Duque para explorar el Gran Telescopio de Canarias, uno de los más imponentes del mundo. Juntos revivirán momentos icónicos, como la llegada del hombre a la Luna, dialogarán acerca de la presencia de España en misiones espaciales y se sumergirán en un submarino científico para explorar por primera vez el ecosistema surgido en la isla tras la erupción del volcán Cumbre Vieja.

Finalmente, junto a su familia, Calleja reflexionará sobre los desafíos y emociones de su inminente aventura espacial, enfrentando las inquietudes de sus seres queridos y animándolos a acompañarle a Texas para presenciar el histórico lanzamiento.