Mariano Peña, sin piedad con el nuevo trabajo de actriz de Terelu Campos: "El pecado no es de ella, es de los que la llaman"

La colaboradora y presentadora de televisión Terelu Campos inicia un nuevo proyecto profesional. La hija de María Teresa Campos comenzará una inesperada aventura como actriz de teatro con la obra Santa Lola. Un cambio de registro total para ella.

La actual tertuliana de ¡De viernes! no es la primera vez que se atreve en el mundillo de la interpretación, ya que ha participado en series como Paquita Salas o en la gran pantalla con la película ¿Quién es quién?.

La madre de Alejandra Rubio formará parte de esta comedia y compartirá cartel con el actor César Lucendo. Hay que recordar que la obra está producida por Dibildos Producciones, es decir, es la propia actriz Lara Dibildos la que apuesta por Terelu en esta obra teatral que verá la luz por primera vez el próximo 26 de abril.

En este sentido, en Espejo Público quisieron abordar de primera mano este sorprendente rumbo profesional de la hija de María Teresa Campos. Gema López, la copresentadora del programa liderado por Susanna Griso, apuntaba lo que opinan algunos actores sobre este nuevo reto laboral de Terelu: "Algunos de ellos piensan que es una intrusa.

El magacín de las mañanas de Antena 3 daba paso a un vídeo con diferentes manifestaciones de actores y actrices sobre esta irrupción de la colaboradora de televisión como actriz. La conocida Lolita Flores se manifestaba así sobre el asunto: "Le deseo muchísima suerte, es una profesión muy dura porque hay que estudiar mucho. También hay que levantarse muy temprano".

Los reporteros también preguntaron al actor Nacho Guerreros, que interpreta a Coque en La que se avecina, que no dudó en dar su opinión: "Puede ser chocante, pero quién sabe, en este oficio no hay nada escrito y todo puede suceder. Que lo disfrute y que se forme".

Pero la opinión más comentada fue la de Mauricio Peña. El actor que interpreta al carismático Mauricio Colmenero no se mordió la lengua al hablar sobre este nuevo trabajo de Terelu Campos. El reportero le comunicaba que Terelu Campos se iba a convertir en actriz y Peña se quedó sin palabras, durante unos minutos, mostrando que estaba claramente en shock ante lo que había escuchado.

"Me parece bien y mal. Si le siguen llamando hace muy bien en cobrar, pero no todo el mundo es actor como yo no puedo construir puentes. El pecado no es de ella, es de los que la llaman. Ya teníamos bastante con los modelos, las modelas y las misses que ahora también... Pero bueno es su forma de entrar en este mundo. Pero que todo el mundo ya es tertuliano o actor...me parece...", se expresaba de manera tajante el actor de Huelva.

"Me ha sorprendido, cualquiera puede ser actor o actriz", finalizaba el actor que daba vida a Mauricio Colmenero en Aída o que puso la voz del maestro Kame Sennin en Dragon Ball y del señor Wilson en Daniel el travieso.