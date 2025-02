Christian Gálvez hace llorar en directo a Patricia Pardo en 'Vamos a ver': el detalle que la presentadora no se esperaba

Este pasado viernes 14 de febrero ha sido San Valentín. El día de los enamorados ha sido celebrado también en televisión. De hecho, se ha vivido un momento de lo más romántico durante la emisión de Vamos a ver. Patricia Pardo era sorprendida en directo del magacín de mediodía. Su marido, Christian Gálvez, le enviaba un ramo de rosas rojas en plena emisión, provocando que la periodista se emocionase.

Pardo y Gálvez forman una de las duplas más populares de Mediaset. La pareja es una de las más consolidades del panorama televisivo en general. El gesto del presentador hacia la periodista era una muestra de cariño que dejó a la presentadora sin palabras.

La periodista no pudo evitar emocionarse. “No me lo puedo creer. Yo no quería llorar. ¿De quién es el ramo?”, quiso saber antes de descubrir que se trataba de un gesto de su marido. Adivinó que era un regalo de su marido tras contar el número de rosas que había en el bouquet. “Muchas gracias Chris, te quiero mucho”, expresaba sin poder contener las lágrimas.

Dado que San Valentín es también el día para celebrar la amistad y el amor de todo tipo, Pardo quiso también aprovechar para dar palabras de agradecimiento al equipo del formato producido por Unicorn Content.

“Os quiero dar las gracias a todos, porque sois un equipazo. Compañeros y amigos, de verdad. Os quiero, a ustedes también. ¡Ay, qué llorona soy! Te quiero Chris”, expresaba muy emocionada, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada. Pardo volvió a mostrarse espontánea y natural.

Alfonso Egea y Patricia Pardo en 'Vamos a ver'.

En septiembre del año pasado, Gálvez ya le dio una sorpresa en el mismo magacín, cuando acudió para promocionar el desembarco de Boom en las tardes de Cuatro. Ya en eso momento, Pardo revelaba que le era extraño entrevistar a su propio marido. “Se lo llevo todo el fin de semana diciendo, que no sabía qué decirle hoy. Estoy en mi programa, así que voy a decir lo que quiera”, expresaba.

Justo ese día, Pardo le lanzaba un mensaje sentido a su marido, sobre la importancia que había sobre su vuelta a primera línea con el concurso. “Era una tremenda injusticia y un sinsentido que un grandísimo profesional como tú, con el bagaje que tú tienes, las tablas, el tesón y la lealtad a la cadena, estuvieses sin programa”, expresaba emocionada. “Estamos tremendamente orgullosos y muy felices porque por fin lo tienes”, concluía.