El mensaje de Ángel Cristo ante la entrevista de Bárbara Rey y la advertencia a su hijo: "No me preocupa nada. No tengo miedo"

Todas las miradas están puestas en Telecinco y en la entrevista que concederá Bárbara Rey en un especial para De viernes que se emitirá este próximo lunes 9 de diciembre, a las 22:00 horas. Bajo el título Bárbara Rey, mi verdad, la vedette hablará con Santi Acosta plenamente sobre las imágenes protagonizadas por ella y Juan Carlos I.

Este pasado viernes 6 de diciembre, el magacín nocturno no cerró por día festivo, sentando en el plató a Jessica Bueno, Christian Suescun o Daniela de Gran Hermano. Pero no sólo hubo exclusivas, sino también reacciones. El formato conducido por Acosta y Bea Archidona quiso conocer la opinión de Ángel Cristo Jr. ante la entrevista de su madre.

La vedette se ha cansado de estar callada ante una polémica que estalló justo hace un año, cuando De viernes comenzaba su andadura por el prime time de Telecinco. La antigua amiga entrañable del Rey emérito dará su versión de todo lo sucedido. Los primeros avances son demoledores: “mi hijo va a tener que afrontar lo que voy a contar sobre él”.

La reacción del exconcursante de Supervivientes 2024 no se ha hecho esperar. “Me parece muy bien que hable, hablar es terapéutico. Mientras cuente la verdad me parece estupendo que se siente a hablar. No me preocupa nada mientras cuente la verdad”, expresaba al magacín nocturno sobre las palabras que dirá la artista sobre él este próximo lunes 9 de diciembre.

"Yo no tengo miedo a nada de lo que pueda decir. No se trata de mi verdad ni de la suya, se trata de contar la verdad. Hay mucha gente que respalda lo que yo he dicho, hay pruebas y hay gente que lo ha vivido”, proseguía en su reacción el marido de Ana Herminia Illas.

Ángel Cristo Jr. en 'De viernes'.

El hijo de la vedette decía no temer sobre lo que su progenitora vaya a decir sobre él. “Mi madre lleva mintiendo toda la vida y yo no tengo miedo de nada, a ver qué cuenta ahora. Me parece perfecto que se siente, es su manera de hacer las cosas, toda la vida lo ha hecho así”, manifestaba.

“'De mi madre me espero cualquier cosa porque lleva varios años diciendo una cosa y otra y fabricando una mentira. Hay que tener fe en que cuente la verdad. Yo he contado mi vida, lo que he vivido con ella, no he hablado mal de ella, se trata de lo que yo por desgracia he vivido a su lado'”, proseguía.

Para el hijo del domador, la entrevista no le ha sorprendido y la tacha de ser “su modus operandi”. “Toda la vida se ha sentado para hablar de todo menos de esto”, reconocía, señalando que está dispuesto a reencontrarse con su progenitora en un plató. “Si ella estaba dispuesta a sentarme ante un juez, yo no tengo problema en sentarme con ella en un plató de televisión”, concluía antes de decir que estaba “expectante” por la entrevista de este lunes.