Iker Jiménez sorprende atizando a Taylor Swift desde 'Cuarto Milenio': "Que no me venga con milongas"

"El calentamiento global está muy peligroso. El cambio climático está peligrosísimo". Así arrancaba Iker Jiménez su cierre de Cuarto Milenio este domingo, 27 de octubre. El presentador de Cuatro pondría el foco en esas figuras influyentes cuyo discurso es contradictorio con su forma de vida.

En concreto, Jiménez señaló a Mark Zuckerberg, CEO de Meta, empresa responsable de Facebook, Instagram y Whatsapp, entre otras. También a Taylor Swift, que se ha significado en numerosas ocasiones como activista contra el cambio climático. "Lo dice ni más ni menos que Mark Zuckerberg y lo ha advertido Taylor Swift. Y me parece muy bien", comentaba Iker.

"Ahora, cuando veo que lo dice [Taylor Swift] y una hora antes se ha bajado de un avión privado que contamina lo que su coche en 18 años, pues dices: 'Vaya, hombre, nos da buenos consejos, pero tampoco es que haga mucho, ¿no?'. No le debe preocupar tanto. Si no, no tendría avión privado. Que me encanta que la gente tenga avión privado, por otro lado. Si se lo puede permitir...", aceptó el comunicador.

"Pero entonces no me vengas con la milonga. ¿Para qué? ¿Para quedar bien? Lo mismo hace el bueno de Mark con los barcos. Ah, espera, que los barcos no contaminan. Entonces me parece bien. Cuando las grandes figuras se preguntan: 'A ver, ¿qué está en el patio?'. Todo para quedar bien, quedar en el avance, en la progresía, en lo que hay que estar", denunció Jiménez.

El periodista, a ambos y a otros personajes de relevancia, les llamó "los grandes hipócritas": "Nos dicen lo que tenemos que hacer, pero hágalo usted, que es el currante, que nosotros seguiremos quedando bien, como abanderados de la sostenibilidad".

Iker Jiménez, presentador de 'Cuarto Milenio' Mediaset España

E Iker Jiménez fue más allá y habló sobre esa "sostenibilidad" en la alimentación, especialmente, sobre comer o no carne. "Nos deberían respetar a los que comemos carne", apuntó el conductor del espacio de Mediaset, al igual que él respeta a las personas vegetarianas y veganas.

"Uno piensa: 'Joder, me gustaría no comer carne, porque adoro a los animales'. Pero, ¿sabe usted? No estaríamos ni usted ni yo aquí si un ser humano en las cavernas no hubiera tenido la dieta que tenía, no hubiera cazado. 'Oiga, qué mala es la caza'. A veces hay que un honrar un poco a nuestro propio pasado", admitió Iker.