Risto Mejide entrevista a una fan china de Pedro Sánchez: "La magia surgió después de las elecciones de 2019"

Aprovechando que Pedro Sánchez viajará a China en septiembre, Todo es mentira entrevistó a la que presentaron como "la mayor fan" del presidente del Gobierno en el estado de Asia Oriental. En los compases finales del programa de este miércoles, Risto Mejide conectó con Chenglu Fang.

La joven ya conversó a finales de marzo de este año con Marta Flich, a quien le contó a qué se debía esa pasión por Sánchez. Al parecer, llegó a recorrer 500 kilómetros para hacerse una foto con Pedro, en una visita anterior del responsable del Ejecutivo a su país. Además, la chica se declara "Sanchista" en su descripción de X, antes Twitter.

Fang recurrió al programa de Cuatro para volverse a encontrar con Sánchez el mes que viene y conseguir un nuevo 'selfie' con él. La conversación entre el presentador de TEM y ella no tuvo desperdicio alguno. "Soy fan de Pedro Sánchez desde 2019. Después de las elecciones de abril, le conocí", detalló Chenglu, que en ese momento estudiaba un máster en Barcelona.

"¿Ahí surgió la magia?", preguntó, en tono cómico, Mejide. "No, surgió dos meses después", respondió la entrevistada. Esta aseguró que, "como mínimo", desea tomarse una nueva foto e invitarle a su lugar de procedencia, Wuhan. Por supuesto, no tardaron en salir las bromas sobre la ciudad en la que se originó el coronavirus.

"Cuidado con lo que come Sánchez en tu ciudad, que después tiene que volver", advirtió el humorista Miguel Ángel Martín, antes de que Fang comentase que Angela Merkel también estuvo allí. "Sí, y ya no está en activo. Igual con Sánchez nos haces un favor. ¡Perdón! No quería ofenderte", soltó el publicista.

Risto Mejide charla con Chenglu, una fan china de Pedro Sánchez Mediaset España

Ya en tono menos jocoso, la invitada explicó que en China "la política es un asunto delicado" y que los altos cargos son "más formales y misteriosos". Según la chica, una actitud contraria a la de Pedro Sánchez.

"Aquí, en China, no podemos hablar como queremos de los políticos en redes sociales. De los regionales, sí. De la directiva central, no", matizó Chenglu, y Risto añadió: "Un programa como este no se podría hacer en China". Miguel Ángel agregó la última broma: "Ni aquí. Si nos piden rectificar todo el rato".