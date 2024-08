Brutal enganchón entre Amor Romeira y Sonia Ferrer por la polémica de la boxeadora de los JJOO París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 no logran esquivar polémica alguna. La última está relacionada con el boxeo femenino. El escándalo a raíz con la boxeadora italiana Angela Carini, quien abandonó el ring apenas 47 segundos después de comenzar su combate contra la argelina Imane Khelif, quien se ha enfrentado a comentarios sobre su identidad sexual. Un debate que ha entrado de lleno en la opinión pública.

El debate ha estado inmerso en un mar de bulos y desinformación, que llevaron a atacar la identidad sexual de la argelina, quien padece hiperandrogenismo y es una mujer intersexual (al haber nacido con los cromosomas XY, pero sufrir diferencias del desarrollo sexual en el momento de gestación). Carini explicó el motivo por el que se retiraba. “Me dolió mucho. Nunca en mi vida me habían golpeado tan fuerte. Depende del Comité Olímpico Internacional juzgar”, compartía.

“No soy nadie para juzgar o tomar una decisión, si esta chica está aquí debe haber una razón", agregaba. La polémica está relacionada por sus altos niveles de testosterona, algo producido biológicamente por su propia condición al tener hiperandrogenismo y haber nacido con el cromosoma XY. Sin embargo, se ha llegado a decir que se trataba de una persona trans, lo que ha llevado el debate por otros derroteros.

[La mexicana que aguantó tres asaltos con Imane Khelif, la boxeadora sin género: "Ni un hombre pega así"]

El tema se ha tratado en En boca de todos. El programa de Cuatro abordó la controversia, en la que surge la cuestión sobre si las personas intersexuales deben competir en deportes de alto nivel. Sonia Ferrer se mostró en contra de que Imane Khelif, como le sucede a la taiwanesa Lin Yu-ting, pudiera participar en la competición de boxeo femenino.

“Hablamos de una persona con cromosomas XY, eso significa que es un hombre aparte de los elevados niveles de testosterona, que los debe de tener, quiero pensar. Es un hombre que tiene trastorno de desarrollo sexual y a causa de este trastorno es intersexual. Los intersexuales tienen esos cromosomas, una variación genética”, expresaba la periodista en la tertulia.

Esto hizo que apareciese por videollamada Amor Romeira. La cantante canaria se ha convertido en una activista por los derechos de las personas transexuales. La artista, quien también es transexual, ha cargado duramente contra la comunicadora. “Madre mía. Cuando yo pensé que Sonia no me podía sorprender más, viene y me sorprende. Ha tenido la poca vergüenza de decir que la atleta argelina es un hombre”, comenzó a decir la colaboradora de Fiesta.

'En boca de todos'.

Ferrer señaló que “genéticamente sí lo es”. Esto provocó que Romeira explotase duramente. “Entiendo que a las personas tránsfobas como tú, le tienen que estar estallando la cabeza al pensar que una mujer que ha nacido con todo lo que has pedido que tiene que nacer para serlo, y de repente sea diferente en cromosomas y también en niveles de estrógenos. Las mujeres son diferentes en hormonas, cromosomas y diferentes niveles de estrógenos”, explicó.

“No tenemos cromosomas distintos”, le interrumpió Ferrer. “Una persona que es XY es una persona que, genéticamente, es masculina. Y, por tanto, para que haya justicia para las mujeres, tiene que competir en la categoría masculina, a menos que decidamos abrir una categoría distinta”, agregó la periodista. “Estoy hasta las narices de que llaméis tránsfobo a todo el mundo que no quiera creer vuestros cuentos, ¡ya está bien, hombre!”, terminó exclamando.

Romeira no dudó en defender su posición, recordando que Khelif quedó quinta en la clasificación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Si no estoy preparada y hay una persona mucho más fuerte que yo, eso va en cuestión de las personas y de sus entrenamientos y genética”, argumentaba la canaria.