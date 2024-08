La mexicana que aguantó tres asaltos con Imane Khelif, la boxeadora sin género: "Ni un hombre pega así"

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están siendo escenario de numerosas controversias, y una de las más resonantes tiene como protagonista a Imane Khelif, una boxeadora argelina de 25 años que ha sido objeto de polémica debido a cuestiones de género.

Khelif, quien compite en la categoría de hasta 66 kilos, ha estado en el centro de una tormenta mediática y deportiva que pone en debate las regulaciones del Comité Olímpico Internacional (COI) y la equidad en el deporte femenino.

Imane Khelif es una boxeadora que ha representado a Argelia en varias competiciones internacionales. Después de participaciones sin mucho éxito en los Mundiales de 2018 y 2019, y de alcanzar los cuartos de final en Tokio 2020, Khelif subió de división a peso superligero y en 2022 ganó la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo y el Campeonato de África, además de ser subcampeona mundial amateur.

La boxeadora argelina Imane Khelif, no identificada con ningún género Reuters

En el Mundial 2023, realizado en India, Khelif fue descalificada antes de la final debido a que un test hormonal reveló niveles de testosterona superiores a los normales para una mujer y cromosomas XY.

Esta descalificación, que también afectó a la taiwanesa Lin Yu-ting, generó una ola de críticas y acusaciones de conspiración contra la argelina, quien siempre ha mantenido que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos.

El debut de Khelif en París 2024 no pasó desapercibido. En su primer combate, la argelina derrotó, por abandono, a Angela Carini en menos de un minuto. "No quiero juzgar a la rival, no quiero culpar a nadie. Yo siempre lucho fuerte y la primera vez me ha hecho mucho daño, no podía seguir", ha dicho la boxeadora italiana.

El Arena París Nord vivió una escena que pasará a la historia de los JJOO de París. Apenas habían transcurrido 46 segundos desde el inicio del combate, cuando la púgil napolitana detuvo. "Me duele, me duele", expresó, mirando a sus entrenadores.

"¿Crees que puedes acabar el primer asalto? Así hablamos y decidimos qué hacemos", le preguntó Emanuele Renzini, de la Federación Italiana a la boxeadora. "No, no puedo. No es justo lo que está pasando", respondió Carini, que abandonó el ring y tras lo que explicó "nunca había sido golpeada tan fuerte".

Antes de ser descalificada

Sin embargo, la polémica con Khelif se ha incrementado al recordar la pelea que tuvo con la boxeadora mexicana Brianda Tamara Cruz durante las Finales de la Golden Belt Series en Guadalajara, en 2022.

Tamara, quien sufrió una dura derrota, describió la experiencia como algo fuera de lo común. "Cuando peleé con ella, lo sentí muy fuera de mi alcance, me lastimaban mucho sus golpes, creo que nunca en mis 13 años de boxeadora me había sentido así, ni en mis sparrings con hombres".

"Gracias a Dios, ese día bajé con bien del ring y qué bueno que por fin se dieron cuenta", comentó la mexicana. Brianda fue contundente sobre su experiencia tras conocer que habían descalificado a Khelif del Mundial Amateur 2023. En aquel momento, la Asociación Internacional del Boxeo expuso que "varios deportistas intentaron engañar a sus compañeras haciéndose pasar por mujeres".

El rostro de Brianda Tamara Cruz tras pelear frente a la argelina Imane Khelif

La posición del COI

El caso de Khelif no es aislado. El COI ha permitido la participación de atletas como ella y Lin Yu-ting, quienes no cumplen con los criterios de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), pero sí con los del Comité Olímpico Internacional.

La decisión del COI ha sido defendida bajo el argumento de que todas las competidoras en los Juegos cumplen con las normas de elegibilidad y que son reconocidas como mujeres en sus pasaportes.

"Todas las boxeadoras que compiten en categoría femenina cumplen los criterios de elegibilidad", declaró Mark Adams, portavoz del COI. "En sus pasaportes consta que son mujeres, y así se declara".

Sin embargo, esta postura ha sido criticada por diversos sectores, incluyendo a la ministra italiana de la familia, Eugenia Roccella, quien cuestionó la falta de criterios estrictos y uniformes a nivel internacional.

Roccella expresó su preocupación por la equidad y la seguridad en los deportes de combate, donde el poder de un golpe puede marcar una gran diferencia entre competidores de diferentes géneros.

Investigaciones científicas han demostrado que el poder promedio de un golpe de alguien que atravesó la pubertad masculina es un 162% mayor que el de una mujer, lo que plantea un desafío en términos de seguridad y equidad en deportes de combate.

Desde los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, varias federaciones deportivas han actualizado sus normas de género para prohibir a atletas que pasaron por la pubertad masculina competir en categorías femeninas.

A pesar de estas medidas, el COI decidió mantener su postura inclusiva, permitiendo que atletas como Khelif y Yu-ting compitan en París 2024. Esta decisión ha sido defendida por algunos como un paso hacia la inclusión, pero criticada por otros que la ven como una amenaza a la equidad y seguridad en el deporte femenino.

El Comité Olímpico Argelino ha defendido enérgicamente a su atleta, calificando los ataques en su contra como intentos de difamación basados en mentiras. Sin embargo, las críticas y la controversia no parecen disminuir.

Las miradas quedan ahora puestas en el próximo combate de la argelina, el sábado 3 de agosto a las 17:20 frente a la húngara Anna Luca Hamori. Su próxima rival ya sabe a lo que se enfrentará, pero acepta el reto: "Con respecto a eso, todo lo que puedo decir es que si la dejan comenzar aquí, deben saber que es una mujer. De todos modos, todo esto solo da más valor si la gano. ¡Me estoy preparando para esto!", afirmó.