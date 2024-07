Rafael Lozano, el nombre de oro del boxeo español: el hijo quiere seguir los pasos de su padre, el seleccionador

Rafael Lozano Jr. acabó su combate y se fue directo a su esquina. Iba a besar a su padre, Rafael Lozano, seleccionador y doble medallista olímpico en peso minimosca en Atlanta 1996 (bronce) y Sídney 2000 (plata). El joven púgil sorprendía en su estreno ante el australiano Yusuf Chotia, cinco del mundo, en la categoría de 51 kilos y pasaba de ronda a los cuartos de final, quedando a un paso de igualar el estreno de su progenitor en Barcelona 1992 con un quinto puesto y diploma olímpico.

El menor de los Lozano realizó una bonita pelea, mostrándose muy seguro en el ataque y golpeando con dureza a su rival. Apodado 'El Balín', el peleador se llevó los tres asaltos ante uno de los claros candidatos a obtener medalla en estos Juegos Olímpicos de París 2024.

A la postre, el español se mostraba "muy contento" con la victoria y le agradeció a su técnico el trabajo realizado con él. "Yo saco un extra con mi padre, tengo mucha confianza en él, como entrenador y también por ser mi padre, y si él no estuviese aquí no sería lo mismo", adujo en unas declaraciones realizadas en la zona mixta del París Arena Norte y recogidas por Efe.

"Es algo que he soñado siempre", apuntaba un adolescente que está "contento y feliz" de estar disputando sus primeros Juegos Olímpicos, pero que quiere más. "El primer paso ya lo he dado, porque el primer combate siempre es el más difícil, pero estoy seguro de mí, del trabajo que he hecho y vengo a por todas".

El Balín no se conforma con haber eliminado a uno de los favoritos y haber alcanzado los cuartos de final. "He hecho mucho por estar aquí y ahora no lo puedo desaprovechar. Son momentos que no se saben si se van a volver a repetir. Ya he hecho mi trabajo y estoy orgulloso de lo que he hecho", apuntó.

De padres a hijos

Rafael Lozano, padre y entrenador de 'El Balín', elogiaba la pelea de su hijo, al que tildaba de "cañón". "Ha hecho fallar mucho al contrario y ha estado muy inteligente. Ha metido golpes como un peso grande. El trabajo está hecho".

El progenitor espera que su hijo le supere en sus primeros Juegos Olímpicos. "Venimos a coger una medalla. Él quiere la de oro y yo me conformo con una cualquiera", aseveraba el entrenador.

Como padre, el sufrimiento para Lozano está siendo doble. "Se pasa mal con todos los deportistas pero con un hijo es un plus", aseguraba en la zona mixta.

Momento dulce

La historia de padre e hijo se suma al momento dulce que está viviendo el boxeo español. Sobre el cuadrilátero de París hay tres boxeadores españoles a punto de conseguir una medalla: Ayoub Ghadfa, Enmanuel Reyes y Rafa Lozano están en cuartos de final.

El primero que puede asegurar medalla para el boxeo español es Enmanuel Reyes. 'El profeta' luchará este jueves en la categoría de 92 kilos ante el belga Victor Schelstraete.

En la categoría de +92 kilos, Ayoub Ghadfa también está a una pelea de asegurarse un metal en París. Para ello, tendrá que vencer con anterioridad a Davit Chaloyan.

Espera rival, también para el viernes en cuartos de final, Lozano Jr. En caso de ganar dicho combate aseguraría mínimo un metal.

Tres victorias asegurarían, por consiguiente, tres medallas para España, pero la confianza del equipo es tal que Enmanuel Reyes aseguró días atrás, en conversación con este periódico, que iban a ganar tres medallas.