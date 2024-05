Juan Muñoz, de Cruz y Raya, se despacha a gusto contra Carles Puigdemont: "Decid de mí lo que queráis"

Juan Muñoz acostumbra a morderse poco la lengua sobre política y hace unos días volvió a demostrarlo en sus redes sociales. Ahora, el que fue mitad del dúo Cruz y Raya se ha despachado a gusto contra Carles Puigdemont. El cómico se mostró abiertamente contrario al independentismo catalán y pidió "sentido común" a la hora de emitir el voto en las elecciones europeas del 9 de junio.

El humorista escribió lo siguiente en X, la plataforma antes llamada Twitter: "Estamos a punto de votar en las elecciones europeas. Solo recordar el sentido común a la hora de votar, que nos convencen de algo que no es verdad... Solidaridad y saber hacer".

El mensaje iba acompañado de un vídeo en el que Muñoz aclaraba que es catalán, pero contrario al secesionismo: "No entiendo, ni aguanto, esas políticas que hoy en día existen en torno a los Países Catalanes".

Y es que el cómico argumentaba que "todos somos una unidad; los seres humanos somos, dependiendo de dónde hayamos nacido, seguimos siendo humanos y tenemos los mismos derechos". Acto seguido, el concursante de Supervivientes 2022 entonó una canción de Manolo García, en la que existe un verso que dice "y soy de Barcelona", y añadió un sonoro "y me cago en Puigdemont".

"Pero, ¿qué cojones vamos a poner a un presidente que ha estado preso? ¡Por favor!", exclamaba el excompañero de José Mota, rematando esta contundente proclama con un "esta es mi opinión, decid de mí lo que queráis, seguiré viniendo a Barcelona". Eso sí, poco después, el humorista pareció arrepentirse de haber hecho pública esta reflexión, ya que borró el vídeo.

Juan Muñoz, cuando concursaba en 'Tu cara me suena' Atresmedia Televisión

No es la primera vez que Juan Muñoz ataca a un político sin tapujos. En 2021, compartió con sus seguidores su enfado con Pedro Sánchez, incluso mencionando la cuenta del presidente del Gobierno en X: "Estoy hasta las narices de aguantar las idioteces de Pedro Sánchez. Toda mi vida defendiendo la democracia y este se la pasa por el tapizado del escroto".

"¡Viva la democracia! Pero, este, que se vaya. ¡Inútil! Se ha cargado todo lo que significaba para mí la democracia", sentenciaba en aquella ocasión Muñoz, que siguió volcando críticas al Gobierno en las respuestas a este tuit.

Estoy hasta las narices de aguantar las idioteces de @sanchezcastejon toda mi vida defendiendo la democracia y este se la pasa por el tapizado del escroto.,,¡Viva la democracia!.,,, Pero este que se vaya...,,,¡INÚTIL!!!! Se ha cargado todo lo que significaba para mi DEMOCRACIA — JUAN MUÑOZ CÓMICO (@JuanMunozComico) July 22, 2021

"El Gobierno se formó con coaliciones que a lo mejor no quería el electorado" o "para mí, insultar es faltar al respeto, yo lo que he hecho es definir la profesión y la responsabilidad del que no la tiene", fueron algunas de las frases que soltó Muñoz.