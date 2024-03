Los actores de 'Cazafantasmas' ponen en aprietos a Pablo Motos al hacerle hablar en inglés

Pablo Motos nunca ha presumido de ser políglota. Siempre que viene un invitado internacional de habla no hispana a El Hormiguero, el presentador cuenta con un intérprete que hace una traducción simultánea en cada entrevista. Sin embargo, eso no ha impedido que el conductor haya vivido un momento Lost in Translation con Paul Rudd, Mckenna Grace y Finn Wolfhard, los protagonistas de Cazafantasmas: Imperio Helado, que se estrena en cines este 22 de marzo.

Como suele suceder con las entrevistas a actores de Hollywood, la entrevista suele estar enfocada en el proyecto cinematográfico, aunque Motos no evitó preguntarle a Finn Wolfhard sobre la última temporada de Stranger Things, que se estrenará en 2025, cerrando así una de las series más emblemáticas y exitosas de Netflix. De igual forma, Motos recordó a Paul Rudd su etapa en Friends, donde encarnó a Mike, el marido de Phoebe.

Con una anécdota sobre cómo sintió que su papel iba a durar poco por haber tenido un accidente con Jennifer Aniston en el rodaje, hubo un momento entrañable tras una pausa publicitaria. Mckenna Grace, quien encarna a Phoebe Spengler en la cinta, quiso tener un detalle con el presentador. Por ello, le regaló una figura del Hombre de Malvavisco, uno de los fantasmas más icónicos de la franquicia.

Ahora bien, el regalo venía con una dedicatoria, que la actriz le pidió a Motos que leyera. La actriz le pidió disculpas, dado que la carta estaba en inglés. El presentador le dijo que sin problema. La artista le quiso echar un cable. “Seguramente, mi español es mucho peor que tu inglés”, confesaba. El conductor hizo el esfuerzo en hablar en la lengua de Shakespeare, diciendo en dicho idioma que su “inglés era lo peor”.

Pablo Motos, Paul Rudd y Mckenna Grace en 'El Hormiguero'.

El presentador se vio en un apuro, dado que no sólo debía leer la carta en inglés, sino traducirla al castellano para el público. Motos comenzó a leer con un marcado acento español, aunque pronunciando bien las palabras. “Pablo, muchas gracias por traerme al programa. Es un honor, adoro a España y espero volver. Gracia de nuevo”, dijo el presentador como buenamente pudo.

Los actores, lejos de reírse, le aplaudieron, provocando que el público se uniese también. Si bien, Mckenna Grace le puso en un aprieto a Pablo Motos, fue sin querer. Por ello, no dudaron ni ella ni el resto de actores en animarle. Eso sí, la cara del presentador era todo un poema.