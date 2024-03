Ruth Lorenzo ve "vocalmente floja" 'Zorra' de Nebulossa: "No puedes basar tu canción solo en un mensaje"

La carrera de Nebulossa hacia Eurovisión va viento en popa. La canción ha comenzado a sonar incluso al otro lado del charco, y ya han preparado un remix junto a Gloria Trevi que presentarán el 15 de marzo en el concierto de la artista Mexicana en el Radio City Music Hall de Nueva York.

A pesar de esto, hay voces que a pesar de la acogida se muestran críticas hacia la candidatura, como es el caso de Ruth Lorenzo. “A ver, es un abanico grande, porque a mí la canción me gusta... Vocalmente está floja”, ha afirmado la artista murciana en una entrevista con Joe Pérez Orive para Ballantine’s Stay True Records.

Para la que fuese ganadora de Tu cara me suena, Mary Bas “tiene que centrarse en eso porque en Eurovisión la gran mayoría de artistas que se suben a ese escenario tienen un registro vocal importantísimo”. Y añade: “No puedes basar tu canción solo en un mensaje y tampoco puedes basar tu canción en una escenografía”. “Al parecer en Europa está gustando bastante, pero depende de la actuación en directo. Si eres inteligente y sabes cómo funciona el sonido, harás algo inteligente”, afirma también.

También cree que la canción es “honesta” y valora que la vocalista “es de una generación en la que la mujer era muy zorra. Mi madre que se separó y fue madre soltera, embarazada y divorciada en el 82, era no solo una zorra sino una puta. Mary viene de una generación donde la mujer estaba muy tachada todo el rato”.

[¿Peligra ‘Zorra’ de Nebulossa en Eurovisión? La UER examina todas las letras tras la polémica de Israel]

Hay que recordar que Ruth Lorenzo también se enfrentó a críticas de antiguos eurovisivos en su momento. Así, la cantante Patricia Pahiño, que representó a España en el Festival de Eurovisión de 1980, manifestó no estar contenta con Dancing in the rain, la canción de Ruth Lorenzo con la que Televisión Española participa estó en aquel 2014 en el certamen musical. Así lo dejaba ver en un artículo publicado en la web Olevision.

“Señora Lorenzo, con todos mis respetos, su canción es un ¨pestiño¨ a mi humilde parecer” ha dicho Pahiño, quien se mostraba partidaria de la canción de Brequette, segunda clasificada en la gala Mira quién va a Eurovisión y que fue la favorita del jurado pero no del televoto. “Run es un traje de alta costura y su Dancing in the rain, un vestido de mercadillo…”, deslizaba.

Patricia Pahiño (antes conocida como Patricia Fernández) participó en el Festival de Eurovisión de 1980 junto con el grupo Trigo Limpio, y defendieron el tema Quédate esta noche. Lograron 38 puntos y quedaron clasificados en duodécima posición sobre un total de 19 participantes.