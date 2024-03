Josie explica el peaje que pagó con su salud por ir a ‘Tu cara me suena’: “Acabé en el hospital”

El estilista Josie fue una de las revelaciones de la pasada edición de Tu cara me suena, en la que resultó ganadora la cantante Miriam Rodríguez. Allí llevó a cabo imitaciones espectaculares, de Alaska y Dinarama a Villano Antillano, pasando por El Príncipe Gitano. A lo largo del concurso habló maravillas de la experiencia, pero ahora ha desvelado en declaraciones a la revista Lecturas que sufrió tanto que acabó necesitando atención médica.

“Tu cara me suena lo viví muy intensamente y acabé en el hospital. Me dio una crisis adrenal del estrés. Es un programa durísimo. Trabajaba todas las horas del día durante siete días a la semana y estuve cinco o seis meses”, asegura el ahora concursante de Bailando con las estrellas de Telecinco.

“Fui al médico y me dijo: ‘El cortisol te ha reventado. Tienes que haberte pegado una paliza’. Era muy exigente. Cada vez que te subían por el ascensor algo de ti se quedaba allí”, continúa diciendo el amigo de Cristina Pedroche, al que hemos visto en formatos como MasterChef Celebrity. Aunque ahora baila en Telecinco, cree que si entra en un nuevo concurso lo hará “por la puerta grande” y no por una que “le cueste la salud física”.

[Por qué Josie es lo máximo (Valverde) de ‘MasterChef Celebrity’]

Hay que destacar que Josie ya había narrado en otras ocasiones cuánto esfuerzo supuso para él ir a Tu cara me suena. “Es muy duro trabajar la voz, yo lo he pasado francamente mal porque es agotador. Había días que salía de Zapeando y me tenía que ir a cantar, y era tan tarde, que ya no me funcionaba el cuerpo. Es algo físico. Es como una flauta a la que tienes que dar aire y de ahí sale la música. No sabía que era tan agotador”, reconocía en una entrevista a BLUPER.

En ese mismo sentido, a El Heraldo le contó que Tu cara me suena era mucho más duro que MasterChef Celebrity “y mira que las cocinas lo son. Allí me dejaban descansar poco, porque les encantaba lo que hacía. En Tu cara acumulas puntos, miras la puntuación del jurado pero al final no se ve lo que has dado de ti. Llegas a casa y se te ha quedado algo en el tintero, o has dado mal un paso de baile o te puedes chocar con los bailarines. Yo nunca había bailado con bailarines y me sentía un pato”, declaraba.