'El Hormiguero' muestra la canción que Omar Montes ha hecho en honor a Ilia Topuria: "Estoy enamoradísimo"

Ilia Topuria ha sido el invitado de El Hormiguero de Pablo Motos este lunes. La visita del luchador alicantino de origen georgiano se ha producido días después de proclamarse campeón del mundo de la UFC en la categoría de peso pluma tras doblegar a Alexander Volkanosvski por KO en el segundo asalto.

Como era de esperar, el primer campeón español de la UFC ha acudido con su cinturón. "¡Cómo pesa!", ha dicho Motos al cogerlo para después pedir permiso para ponérselo. "¿Me lo puedo probar? Es que me hace ilusión". "Hemos escrito la historia, pero ahora es momento de forjar la leyenda", ha reflexionado Ilia.

Ilia ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a España: "Gracias por acoger a mi familia, por darnos un hogar, apoyarme en mi carrera y dejarme formar parte de vosotros". El luchador, además, ha manifestado su deseo de poder conseguir el DNI español, algo que pedirá personalmente este martes a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. "Por favor, es una cosa de justicia", ha dicho Motos.

El Matador ha acudido a El Hormiguero arropado de su amigo Omar Montes, que ha seguido la entrevista detrás de las cámaras. Precisamente, Pablo Motos desvelaba que el artista de Pan Bendito le había hecho un tema en su honor. "Estoy enamoradísimo", ha dicho Ilia confesado que Omar se lo había mandado a lo largo del día.

"Holi", saludaba Omar, sentado junto a Jorge Salvador, Marron y Juan del Val. "¿Lo has escuchado, no?", le preguntaba a Motos. "Lo he escuchado en el móvil, pero he pedido que lo subtitulen porque a veces, cuando hablas, no se te entiende", le respondía el valenciano a modo de zasca, que encajaba bien Montes: "Eso es una gran verdad. Luego te lo escuchas bien en el coche que te va a molar".

"No le regalé nada para su cumpleaños, porque soy un desastre, no me acuerdo ni el de mi madre, y he dicho qué mejor que hacerle una canción de mi puño y letra, con todo mi corazón, con mi hermano Saiko", ha explicado después. Ha sido entonces cuando Motos ha procedido a dar paso a la "parte favorita" del tema para Ilia. "No hay videoclip ni nada porque es de hoy".

La letra dice así: "Yo me siento el matador, cuido a los míos, mi familia. Siempre cumplo mi palabra, no me llevo de la envidia. Orgullo de donde vengo, nunca lo podré olvidar. Ahora tengo un Aston Martin y una casa junto al mar. Tengo todo lo que quiero, en mis sueños lo viví. Yo no elijo mi destino, eso Dios lo quiso así".

"Claro que conozco el miedo, no te lo puedo negar. Vine para ser leyenda... Todos me van a recordar", continúa para enlazarlo con el famoso 'Ay mi morena de mi corazón', de La canción del mariachi, el tema que eligió Ilia Topuria para saltar al octógono en su gran día.

