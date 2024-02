"Me dijeron que iba a aparecer suicidado": las confesiones del Pequeño Nicolás en su documental

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás, llega a Netflix este jueves, 15 de febrero, con el documental (P)Ícaro: El Pequeño Nicolás. La producción cuenta con tres episodios que narrará la increíble historia de ascenso y caída de Francisco Nicolás, el joven que con tan solo 14 años pasó de relaciones públicas en discotecas a codearse con políticos, empresarios, servicios secretos, e incluso, con la Casa Real.

La docuserie abordará en primera persona las incógnitas del polémico caso del Pequeño Nicolás bajo la dirección de Tomás Ocaña y Adolfo Moreno. El Pequeño Nicolás nació en Madrid el 18 de abril de 1994 y tuvo un gran ascenso en el panorama social y político con varios escándalos de engaños, suplantaciones, arrestos y condenas.

De hecho, el joven cuenta su historia desde sus inicios en Netflix. El Pequeño Nicolás vivió con su abuela desde los 14 años. Después, fue estudiante de derecho, tras acceder en 2012 gracias a que un amigo hizo por él la selectividad falsificando su DNI, pero la normalidad era sólo una fachada para él. Detrás de ella se escondía una identidad alternativa, una vida en la que ejercía una importante influencia en el mundo de la política y lo empresarial.

Tráiler oficial de 'Pícaro: el pequeño Nicolás'.

En ese momento, la fama del Pequeño Nicolás fue creciendo hasta convertirse en el foco de todas las miradas. "Me dijeron que iba a aparecer suicidado. Se acabó, hay que decir la verdad y que la verdad salga a la luz", afirma ante las cámaras en el tráiler de su documental.

"Os contaré la historia de la persona que no era nadie y llegó a lo más alto y no debería haber estado ahí", comienza a decir. A lo largo de la secuencia, los guionistas abordan las cuestiones más relevantes del caso recordando las noticias que se lanzaron durante las polémicas del Pequeño Nicolás.

"Era el puto amo y quería ser todavía más el puto amo"

El protagonista de (P)Ícaro: El Pequeño Nicolás se llegó a hacer pasar por asesor del Gobierno y miembro del CNI (Centro Nacional de Inteligencia). "Era el puto amo, y quería ser todavía más el puto amo", explica ante las cámaras.

"La erótica del poder a mí me ayudó muchísimo, porque yo me puse muy gordito y ligaba. Y por mi cara no era", relata entre risas años después de su escándalo.

[Antonio Montero opina que el Pequeño Nicolás tiene “una pedrada” y Alejandra Rubio lo compara con Avilés]

En el tráiler también aparece el excomisario y empresario José Manuel Villarejo, que dará su testimonio sobre el caso del Pequeño Nicolás, quien asegura en el avance que su nombre clave siempre ha sido "López, Gonzalo López".

"¿Cómo fue posible que Francisco Nicolás llegara donde llegó?", "¿Quién le pasaría la información?" o "¿Por qué cae sobre él la estructura del Estado y lo aniquilan?" son algunas de las cuestiones que se desvelarán este jueves, 15 de febrero, a lo largo de los tres capítulos de la serie que se estrena en Netflix.

La condena del Pequeño Nicolás asciende a más de 12 años en prisión y el hecho de que haya fracasado en sus intentos de desestimar los cargos en su contra sólo han acentuado estos problemas legales.

Además, de todo lo que se le imputa, sólo logró eludir una condena en 2018 por difamación contra el CNI, pero desde el pasado 2021, lo único que ha hecho ha sido tener complicaciones legales.

Sigue los temas que te interesan