Esta es la atrevida letra de 'Zorra', la canción de Nebulossa que representará a España en Eurovisión 2024

Ya conocemos quién será el representante de España en Eurovisión 2024. Nebulossa, con su canción Zorra, se ha proclamado ganadora del Benidorm Fest tras una tensa gala final. El dúo synthpop, formado por María Bas y Mark Dasousa, se alzó la pasada noche con el triunfo y viajará el próximo mes de mayo a Malmö (Suecia) con un atrevido e icónico himno feminista.

Nebulossa sucede así a Blanca Paloma y se convierte en el primer dúo en alzarse con la victoria del Benidorm Fest. El grupo, formado en 2018, ganó el certamen tras sumar un total de 156 puntos. Quedaron primeros en la votación de jurado profesional -empatado con St. Pedro-, con 86 puntos. También fueron los favoritos del televoto, con 40 puntos, aunque quedaron terceros en el voto demoscópico, por detrás de Jorge González y Angy.

María Blas no pudo contener las lágrimas tras conocerse que era la ganadora del Benidorm Fest. "Esto es algo increíble, no me lo puedo creer, estoy viviendo un sueño. Tengo que agradecer a todas, a todos, a todes, que sois maravillosas y que vamos a salir zorreando", dijo, ante un público exaltado del Palacio de los Deportes L'Illa de Benidorm.

Nebulossa representará a España en Eurovisión 2024 con Zorra, un auténtico y atrevido himno feminista, que no estará exento de polémica en lo referente a su letra. "Si salgo sola, soy la zorra. Si me divierto, la más zorra. Si alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía", dice la canción, que llegó a la final siendo segunda en apuestas y la primera más escuchada en Spotify.

Además, podría existir controversia con la letra en Eurovisión 2024. Y es que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) prohíbe el uso de "letras, discursos o gestos de carácter político. Tampoco insultos ni ningún lenguaje de carácter inaceptable". Por tanto, de considerar la palabra "zorra" como un insulto, estaría vetada en el certamen. Sin embargo, la intención de Nebulossa es resignificar la palabra, por lo que habrá que esperar a ver qué decisión toma la UER.

'Zorra', de Nebulossa, representará a España en Eurovisión

Por otro lado, este himno feminista ha provocado críticas en redes sociales. Tras lograr el aplauso unánime con un videoclip protagonizado por mujeres, Nebulossa sorprendió al llegar a la gala en directo con una puesta en escena totalmente distinta en la que aparecen dos bailarines.

El dúo respondió a las críticas en la rueda de prensa posterior a la primera semifinal: "El sentirse zorra, obviamente, está relacionado con la mujer", dijo Dasousa, pero, explicó, "no es solo una canción para mujeres. Lo es porque la palabra ‘zorra’ así lo dice, pero es, en general, para quien se sienta apartado, para todo aquel que no se siente libre de ser uno o una misma".

Letra completa de 'Zorra', de Nebulossa

Ya sé que soy solo una zorra

Que mi pasado te devora

Ya sé que soy la oveja negra

La incomprendida, la de piedra

Ya sé que no soy quien tú quieres (lo sé)

Entiendo que te desespere (lo sé)

Pero esta es mi naturaleza

Cambiar por ti me da pereza

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Si salgo sola soy la zorra

Si me divierto la más zorra

Si alargo y se me hace de día

Soy más zorra todavía

Cuando consigo lo que quiero (zorra, zorra)

Jamás es porque lo merezco (zorra, zorra)

Y aunque me esté comiendo el mundo

No se valora ni un segundo

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Estoy en un buen momento (zorra, zorra)

Reconstruida por dentro (zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

Y ahora es una zorra de postal (zorra, zorra, zorra)

A la que ya no le va mal (zorra, zorra, zorra)

A la que todo le da igual

Lapídame, si ya total

Soy una zorra de postal

Yo soy una mujer real (zorra, zorra, zorra)

Y si me pongo visceral (zorra, zorra, zorra)

De zorra pasaré a chacal, te habrás metido en un zarzal

Soy una zorra de postal (zorra, zorra, zorra)

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Estoy en un buen momento (zorra, zorra, zorra)

Reconstruida por dentro (zorra, zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

Y ahora es una zorra de postal

