Pedro Piqueras recuerda en TV3 el día que fue profesor de la reina Letizia: "Siempre levantaba la mano"

Hace un mes que Pedro Piqueras se jubiló en Informativos Telecinco, pero el presentador se sigue dejando ver en televisión. Este fin de semana, por ejemplo, el veterano presentador se pasó por el plató del programa de TV3 Col·lapse, donde sorprendió a todos mostrando sus dotes al piano al cantar el emblemático My Way de Frank Sinatra tanto en inglés como en catalán.

El periodista albaceteño, además, habló con Ricard Ustrell del tiempo que compartió con la Reina Letizia, y es que Piqueras fue su profesor durante un curso, el tiempo suficiente para percatarse que estaba ante una mujer que aspiraba a lo máximo.

"Es verdad que cuando yo decía que 'quién quiere hacer algo', ella era la que levantaba la mano para hacer preguntas. Era una persona como muy avispada y muy interesada en todo lo que se decía", contó el presentador de la que fuese su 'colega' de profesión.

Piqueras recordó el día que se encontró con Letizia de forma casual, tiempo después de ser su alumna. "Ella trabajaba en Bloomberg presentando, la vi en un restaurante y la dije que qué bien lo estaba haciendo. Ha tenido un carrerón. Fíjate si ha tenido un carrerón que ha terminado de reina", bromeó.

Precisamente, la actual reina de España trabajó en el canal estadounidense especializado en economía entre 1997 y 1999. Después, saltaría a CNN+ para incorporarse en julio del 2000 a Televisión Española para hacerse cargo de Informe Semanal en verano. A partir de septiembre, pasaría a presentar el Telediario 2 de La 1 junto a Alfredo Urdaci.

Pero, ¿qué relación tienen Piqueras y la Reina en la actualidad? El legendario presentador admitió a Ustrell que siempre han mantenido un contacto cordial, pero no considera que sean amigos. "Nos conocemos, no tengo una relación de amistad con ella", dijo.

El presentador, por otro lado, charló sobre la preocupación que tenía con las imitaciones que le hacían los cómicos más conocidos. Piqueras compartió con Vasile, su jefe, su inquietud después de que el adjetivo "apocalíptico" le acompañara: "Paolo, me preocupa esto de las imitaciones, porque es falso".

Fue entonces cuando el romano le quitó importancia al asunto y le convenció para que él hiciera exactamente lo mismo: "Me dijo: 'Sí, pero te ha tocado. Y además, a quién imitan? Al rey, al otro... No es tan grave, tómatelo como un premio'. Y empecé a pensarlo y la verdad es que sí. Es un premio, porque mucha gente joven no ve los informativos, pero sí que ven las redes y me conocen por esas historias", confesó.

