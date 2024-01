Pedro Piqueras muestra su lado más artístico: deslumbra cantando y tocando al piano 'My Way' de Frank Sinatra

Un sábado más, Col·lapse volvió a tener un invitado icónico. Tras contar con Jordi Évole la semana pasada, en una entrevista que no dejó indiferente a nadie, esta vez ha sido otro reconocido periodista el que ha pasado por el plató del talk show dirigido y presentado por Ricard Ustrell: Pedro Piqueras. El otrora presentador de Informativos Telecinco ha vuelto a ser icónico, mostrando sus dotes al piano y lanzándose a cantar el emblemático My Way de Frank Sinatra tanto en inglés como en catalán.

Desde su salida como conductor del informativo de prime time del primer canal de Mediaset, el periodista castellanomanchego ha ido mostrando un rostro más personal y alejado de lo ‘apocalíptico’ de haber sido presentador titular de informativos. En su encuentro con Ustrell, Piqueras sorprendió hablando un poco de catalán, algo que dejó sorprendido al conductor del talk show, que no dudó en preguntarle cómo había aprendido a hablarlo.

Piqueras aclaró que no sabía hablarlo con fluidez. “No hablo catalán, sólo un poco”, compartía antes de revelar que comenzó a aprenderlo en su Albacete natal, gracias a su madre. “Ella vivió aquí en Barcelona durante la Guerra Civil. Para ella, fue la época más importante de su vida. Tenía entre 12 y 15 años y aquí aprendió catalán. Cuando yo nací, mucho tiempo después, me lo enseñó”, explicaba.

“Me decía: ‘Tanca la porta, porta la clau’. Por eso, aprendí un poco de catalán”, confesaba, recordando también que, posteriormente, tuvo “una novia de Lérida”. “Eso ya fue definitivo. Lo recuerdo con mucho cariño, porque su padre me regaló dos libros de Salvador Espriu. Entonces, no puedo defenderme, pero lo entiendo”, detallaba a Ustrell.

Una charla distendida, en la que Piquera reveló el cariño que sentía “por sus compañeros de Sálvame”, recordando las locas transiciones que había entre el magacín y el informativo. “Lo mismo tenía que darme paso Anabel Pantoja semidesnuda y yo debía dar el parte de muertos por covid”, recordaba el presentador. “Bueno, la vida misma”, agregaba Ustrell.

Por supuesto, la entrevista finalizaba con un momento único y mostrando cómo Piqueras sigue siendo icónico. El programa le trajo un piano, dado que el periodista no sólo sabe tocarlo, sino que tiene unas dotes artísticas ocultas para el público mayoritario. “Es una broma de tu productora, que me preguntó por si tocaría el piano y le dije que sí”, compartía Piqueras con una sonrisa.

“Lo que le dije es que sé tocar muy poquito, que lo que hago es acompañarme para cantar, pero en casa. Todo esto fue una conversación... Pero veo que está todo aquí y si es para cambiar lo de 'apocalíptico' va”, dijo mientras se sentaba al piano y tocaba a la par que cantaba la emblemática My Way de Frank Sinatra. Por supuesto, Piqueras comenzó cantándola en inglés, pero lo que dejó boquiabierto al público fue cuando la empezó a interpretar en catalán. “Vamos a intentar esto, Ricard”, dijo.

Por supuesto, tanto en una lengua como en la otra, Piqueras demostró un talento magnífico que provocó una sonora ovación del público presente en el plató del programa de TV3.

