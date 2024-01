Jordi Évole: "Creo que Sánchez está demostrando unas dotes carismáticas que no tiene Feijóo actualmente"

Ahora sí llega de verdad la quinta temporada de Lo de Évole. Tras hacer un especial con Pedro Sánchez de cara a las elecciones del 23J, el programa sí que regresa este domingo 21 de enero, a las 21:25 horas. Lo hace por la puerta grande, dado que C. Tangana será su primer invitado. El rapero y compositor está en plena promoción de su serie documental, Esta ambición desmedida, y su entrevista con el periodista barcelonés mostrará un rostro que al propio Jordi Évole le sorprendió. “Me parece uno de los tipos más inteligentes con los que he estado últimamente”, reconoce.

Este primer episodio, Lo de Pucho, mostrará este momento de transición que está viviendo el cantante a director de cine. Su experiencia como protagonista de su propio film documental, dado que Esta ambición desmedida tuvo un montaje pensado para estreno en cines que salió el pasado 26 de octubre, le impulsó a querer ponerse también detrás de las cámaras.

Con una apuesta que evoca al cine de Paolo Sorrentino (influye mucho que la entrevista se haya realizado en Nápoles), este primer episodio abrirá una temporada en la que Jordi Évole conversará con Ana Belén, José Luis Rodríguez Zapatero, los supervivientes del accidente de los Andes que Bayona retrata en La sociedad de la nieve o Albert Pla, entre otros.

“Me ha sorprendido mucho Antón Álvarez, C. Tangana. No sólo por su inteligencia, sino por cómo de claro tiene las cosas. Es una persona que se reivindica como artista a sus 33 años. Ya para mí, eso tiene valor. No sé si todos los artistas de esa edad se reivindicarían y se defenderían en un cuestionario como el que nosotros le hemos hecho. Luego, cada personaje de esta temporada tiene lo suyo. Yo confieso que flipé al acabar con Ana Belén en un karaoke”, reconoce en una conversación con un grupo reducido de medios, entre los que estuvo BLUPER.

C. Tangana y Jordi Évole en 'Lo de Évole'.

Zapatero, el “germen de la polarización”

Évole confiesa que siempre está detrás de “las historias más atractivas” y de aquellas que “cuesta mucho conseguir”. “Me encantaría entrevistar a Pablo Casado y preguntarle por aquellos días en los que Isabel Díaz Ayuso se lo cargó, porque eso [su destitución como líder nacional del PP] fue un asesinato a plena luz del día. Sería un momentazo que él contase lo que pasó ahí. Pero creo que no le conviene, por intereses políticos. Puede que, incluso, ahora esté trabajando en un puesto gracias al partido. Por eso, dudo que hable”, reconoce el periodista.

Aunque Évole ha revelado que todavía hay entrevistas por cerrarse, sí que ha dejado claro que ya ha tenido dos rotundos noes para esta quinta temporada: “Siempre buscamos personajes que estén pegados a la actualidad. Este año, hemos tenido dos noes que nos han hecho especial pupa, porque los habíamos pelado mucho y no han salido ni uno ni otro: Isabel Díaz Ayuso y Carles Puigdemont. Lo hemos intentado y lo bueno es que tienen recambio”, compartía en la rueda de prensa.

"Me gustaría entrevistar a Pablo Casado para conocer su versión de lo sucedido con Ayuso"

Évole confesaba que su equipo estaba buscando una entrevista “vinculada a un político” importante que apenas ha concedido entrevistas. “Esa será exclusiva, pero como todavía no tenemos el no, evito decir su nombre”, añadía. Évole, además, confesaba que cree que Díaz Ayuso, tarde o temprano, le concederá una entrevista. “Creo que los dos personajes políticos de la historia reciente de España que se salen de la tabla son Ayuso y Sánchez. Me parece que todo está encarado a que, en las siguientes elecciones generales, haya un enfrentamiento entre ambos. Eso sí, ese día se acaba el videojuego, porque hay habría que ir cambiando a los protagonistas, pero será impresionante”, reconoce. De hecho, creo que Ayuso aunque “sigue resistiéndose” a la entrevista, “ya cederá”. “Le gusta hacerse de rogar”, añade.

Évole destaca a Rodríguez Zapatero como uno de los invitados de esta temporada. El periodista lo resalta, dado que considera que fue su mandato el que dio el germen a la actual polarización política que afecta a la sociedad española. “Este año, se cumple el 20 aniversario tanto de los atentados del 11M de Madrid como la victoria electoral de Zapatero tres días después. Vamos a intentar reproducir cómo se vivieron esos cuatro días frenéticos de la historia reciente de España”, comienza comentando.

Jordi Évole en la presentación de la quinta temporada de 'Lo de Évole'.

“Desde mi punto de vista, fue un punto de inflexión clarísimo, que nos ha llevado donde estamos ahora. Creo que el 11M y el 14M fueron el inicio de la gran polarización que vive este país. Veníamos de una legislatura con mayoría absoluta del PP, con segundo mandato de José María Aznar […] El vuelco electoral que se vivió es algo que no ha vuelto a suceder nunca ni había ocurrido antes. En ese instante, gran parte de la derecha española se siente desposeída del poder. A partir de ahí, de aquellos polvos, estos lodos”, argumenta, considerando también que fue ese momento el “gen embrionario de Vox”.

“Para que termine la polarización política, todos los políticos que están ahora en primera línea deberían desaparecer”

Sobre esa polarización, Évole considera que no se terminará “a corto plazo”. Pero sí que ve posible que surja en algún momento. “Se ha aprobado una ley que supone una reforma de la Constitución Española en el Congreso y ha sido apoyada por la mayor parte de grupos de difeentes espectros políticos. Dicho de otro modo, vamos a ver una imagen inédita en el Parlamento, en el casi todos los escaños estarán en verde. El cambio para eliminar a denominación ‘disminuidos’”, comparte el periodista.

“Creo que tiene cierto atractivo que todos se pongan de acuerdo, algo de seductor. Pero, claro, hace ya tanto tiempo que no se ponen de acuerdo. Las posturas están muy distancias en la actualidad. Además, hay rencillas personales que son difíciles de salvar. No veo a corto plazo una gran coalición en España. Para que haya un acercamiento real, deberían desaparecer de primera línea todos los políticos actuales y dar paso a una nueva generación dispuesta a negociar”, prosigue.

El destino de la actual legislatura de Sánchez

Dada su mano entrevistando a políticos, Jordi Évole no duda en compartir su análisis sobre la actual legislatura y sobre su posible supervivencia durante los cuatro que debería durar. “Creo que el PSOE ha arrancado la legislatura pisando el acelerador de una manera muy loca. Considero que todo se irá recolocando, aunque Junts no se lo va a poner nada fácil. Si consiguen hacer una legislatura larga, seguirá habiendo partido”, opina Évole.

"Creo que Sánchez está demostrando unas dotes carismáticas que no tiene Feijóo actualmente"

Es más, el presentador no considera que la Ley de Amnistía ni los pactos con el partido de Carles Puigdemont le hayan afectado realmente en intención de voto. “No veo que vaya a ver una diferencia muy grande respecto a las elecciones del 23 de julio, a pesar de la Ley de Amnistía y la negociación del PSOE con Junts”, reconoce y lo atribuye a la falta a una presunta falta de simpatía de los votantes hacia el líder del PP.

“Veo una enorme diferencia de carisma entre los dos líderes. Al menos, así lo interpreto yo. Creo que Sánchez está demostrando unas dotes carismáticas que, a día de hoy, se ven en Feijóo”, expresa.

Figura que ha entrevista a multitud de figuras tanto políticas como no a lo largo de sus más de 20 años de carrera, Évole fue uno de los primeros que entrevistó a Pablo Iglesias en su etapa de máxima popularidad cuando conducía Salvados. Con el partido morado cumpliendo diez años hace apenas unos días, Évole considera que Iglesias no volverá a primera línea política, aunque por “estar centrado” en otras cosas.

“Creo que es muy difícil ser Pablo Iglesias. Para mí, lo que supuso Podemos en su momento fue algo inédito en lo que ha sido la trayectoria democrática de este país. Colocar a un partido a la izquierda del PSOE y llegar, en las encuestas, a tener opciones incluso de ser segunda fuerza política fue increíble. Fue un pelotazo, pero te pasa una factura increíble. Eso fue lo que le pasó a él. También te digo, creo que ha sido uno de los políticos más maltratados por parte del sistema”, argumenta.

Presentación de la quinta temporada de 'Lo de Évole'.

“Como ciudadano, le agradezco a Pablo Iglesias que tuviera la valentía de lanzarse al ruedo, a un mar chungo lleno de pirañas como lo es la política española”, continúa, considerando que Iglesias no va a volver a primera línea política. “Creo que no va a regresar. Se lo pasa muy bien con lo que está haciendo ahora en su canal y está apostando por ello. Pienso que es lo que le apetece hacer ahora. En muchos sentidos, es más bien un comunicador o un agitador, no un vicepresidente del Gobierno. Por eso, considero que está más cómodo desde ese lado, prefiere la agitación a la gestión”, expone.

El resurgir de Cuatro y los cambios en Telecinco

Évole recuerda también una de las entrevistas estrellas de la temporada anterior, la de Macarena Olona. “Macarena Olona me sigue debiendo esa cena que se apostó conmigo cuando la entrevisté. Se la gané porque yo aposté a que se presentaría a las elecciones. Aún me la debe, los políticos no cumplen sus promesas ni cuando las graban. Espero que me pague esa cena”, revela el periodista, aprovechando también para compartir su “alegría por la situación que Vox está viviendo actualmente”. “Se les están cayendo la careta”, expresa.

Por supuesto, a Évole no sólo le interesa entrevistar a figuras políticas, muestra de ello es haber contado con C. Tangana o Ana Belén. Entre los perfiles que le atraen está uno que, sin duda, causaría expectación: Pedro Piqueras. “Quizás en esta temporada no, pero me gustaría entrevistarle en la que viene. Es un nombre que sería un honor tener en el programa. Considero que hay periodistas que superan los límites de los grupos mediáticos y Piqueras está por encima de eso. Aparte, es un señor con muy buen humor y podría verle desde otra perspectiva”, declara.

“Valoro mucho los programas que están haciendo la competencia. Alejandra Andrade hace un trabajo único”

Évole no es ajeno tampoco a los cambios que está viviendo Mediaset, especialmente Cuatro. El segundo canal de la cadena de Fuencarral es su principal competidor. Precisamente, Cuatro ha visto mejorar sus audiencias recuperando su vena más informativa y de reportajes, con los estupendos datos de Fuera de cobertura o el anuncio del regreso de Callejeros. Évole no duda en admitir que es “admirador” del trabajo de “la competencia”.

“El trabajo que hace Alejandra Andrade es sublime, creo que es la única que puede hacer ese tipo de labor y me da igual que esté en Cuatro, Antena 3 o laSexta. Valoro lo que hace, no dudo en reconocerlo. Dicho esto, las tendencias de las cadenas, evidentemente, influyen. Si tú pillas a un canal en un momento bajo, va a ser más difícil que destaques. Pero si está en un momento álgido, igual lo tienes más sencillo”, razona, a sabiendas que es una de las figuras más importantes de laSexta.

Jordi Évole en la presentación de la quinta temporada de 'Lo de Évole'.

“Es así, no te lo voy a negar y así lo vivo Prefiero ser eso. Ahora bien, supone mucha responsabilidad, mucha presión, pero yo convivo bien con ello. No tengo problema alguno. También me gusta sentir que nuestra propuesta impulsa los buenos datos de la cadena, que está en un momento muy bueno. Y claro que me alegro que la competencia funcione también. Todo lo que sea que recuperar formatos de información, de reportajes y que consiguen volver a atraer a la audiencia, bienvenidos sean”, señala.

C. Tangana con Jordi Évole en la promoción de la nueva temporada. LA SEXTA

La audiencia y el consumo televisivo actual

Lo mismo opina sobre los cambios que ha habido en los informativos de La 1 y Telecinco. La marcha de Carlos Franganillo a Mediaset y el desembarco de Marta Carazo en el telediario del prime time del canal de RTVE son, para Évole, una demostración de que “la información está tomándose en serio”. “He visto un rato de uno y de otro. Me parece una buena noticia que se estén apostando en todas las cadenas por unos servicios informativos potentes. Está claro que Atresmedia, en Antena 3 y laSexta, ya los tenían. Pero me enorgullece que la cadena pública, que pagamos todos, se haya recuperado”, considera.

Sobre los datos de audiencias de la quinta temporada. Aunque Évole valore los datos que dan las empresas que se encargan de la medición de los datos de audiencias, considera que tiene más valor lo que se comenta “en el bar al día siguiente” que lo que se ha hecho viral en redes sociales. “Una cosa que no falla nunca y que sirve para ver el alcance de lo que has emitido. Al día siguiente en el bar, mientras te tomas un café cortado, si alguien te comenta o escuchas que comparte lo que ha pasado el día anterior. Y eso le puede suceder a un programa de emisión lineal o a uno visto en plataforma. Es una buena manera para saber si algo ha funcionado o no”, razona.

