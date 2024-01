Quién es Zazza, el polémico 'youtuber' italiano que se une a Jalis de la Serna para visitar zonas conflictivas de España

La Navidad es, para muchos, sinónimo de unión familiar, comidas copiosas, regalos y muchas celebraciones. Sin embargo, estas fechas son muy diferentes para parte de la sociedad española. Este jueves, La Sexta estrena de la mano del periodista Jalis de la Serna el programa especial 'Apatrullando la Navidad'. El reportero se adentrará, una vez más, en territorios hostiles de nuestro país. Eso sí, en esta ocasión para mostrar a los telespectadores cómo se viven las fiestas navideñas en lugares a los que, habitualmente, no acceden las cámaras.

Tal y como ha adelantado el programa a través de los avances emitidos a lo largo de la semana, 'Apatrullando la Navidad' visitará diferentes puntos de la geografía española. Lugares, en ocasiones peligrosos, donde no suelen pasar las Cabalgatas y en los que sus calles no están adornadas con luces y guirnaldas. Para ello, Jalis de la Serna se ha adentrado en las costumbres y tradiciones de los ciudadanos de las localizaciones más hostiles del país. Y lo ha hecho estas mismas Navidades, fechas en las que se han desarrollado las grabaciones del programa.

Jalis de la Serna conoce muy bien este tipo de localizaciones. Y es que el periodista cuenta con una amplia trayectoria grabando reportajes y programas especiales ligados a esta temática. El presentador ha conducido anteriormente algunos formatos como Encarcelados o Enviado Especial, que superó los 2,2 millones de espectadores únicos y rozó una cuota de pantalla media de un 6%.

'Apatrullando la Navidad'.

Pero, en esta ocasión, Jalis de la Serna no estará solo. Y es que el periodista estará acompañado de uno de los personajes con más repercusión en redes sociales en los últimos tiempo. Se trata, nada más y nada menos, que de Zazza, un 'youtuber' italiano conocido por grabar vídeos en los lugares más peligrosos del mundo.

Federico Zompichiatti, más conocido como Zazza, se ha convertido en uno de los 'streamers' y 'youtubers' con más impacto del momento. A pesar de que nació en Údine, en 2016 dio un cambio radical a su vida y comenzó una nueva etapa en España.

[Zazza El Italiano habla sobre su experiencia en Málaga: "No me traumatizó lo que viví en Palma-Palmilla"]

Tras estudiar Comercio Internacional en Milán y trabajar como hostelero, decidió probar suerte en YouTube. En un primer momento, comenzó a publicar vídeos de humor. Pero pronto decidió cambiar completamente la temática de su contenido y decidió grabar un vídeo en El Raval (Barcelona) para mostrar la realidad del barrio.

Poco a poco, su contenido se fue especializando. Visitando los barrios más peligrosos de España comenzó a ganar seguidores hasta el momento en el que decidió dar un paso más y empezar a mostrar lo que ocurría en los barrios más peligrosos del mundo. Y es que el italiano ha llegado a adentrarse en las zonas más peligrosas de países como México o Albania.

En la actualidad, cuenta con más de un millón de suscriptores en YouTube y supera los 300.000 seguidores en Instagram. Pero, a pesar de que el italiano se ha convertido en uno de los hombres con más repercusión del momento en redes sociales, la realidad es que el 'youtuber' se ha visto envuelto en alguna que otra polémica.

Desde que ha aumentado su popularidad, Zazza ha concedido numerosas entrevistas y ha grabado vídeos con 'streamers' de todo el mundo. El pasado mes de noviembre, grabó una charla con WestCOL, uno de los streamers con más repercusión de Colombia. Durante la conversación, los dos creadores de contenido hablaron de varios temas. Y uno de ellos fue la prostitución, un tema muy polémico con el que el italiano incendió las redes por sus comentarios.

"A mí me gustan las prostitutas, a todo el mundo le gustan las prostitutas solo que hay gente que no se las puede permitir y dice que no le gustan. A quién no le gusta una modelo atractiva, si hacen muy bien su trabajo te da la sensación de que le está gustando a ella también", dijo el italiano durante la conversación.

Pero esta no ha sido la única polémica en la que se ha visto envuelto Zazza. Y es que, hace apenas unos meses, se hizo viral una fotografía en la que el italiano aparecía posando con una camiseta de Desokupa junto a Dani Esteve. Un detalle que no dejó indiferente a nadie y que desató un gran número de críticas.

El próximo vídeo de Zazza promete. pic.twitter.com/ssBwh3OH2s — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) September 2, 2023

"Esa camiseta que no se la ponga cuando va a los barrios que va" o "definitivamente le dejo de seguir" fueron algunos de los comentarios que recibió el italiano. Y es que, a lo largo de su trayectoria, a pesar de son miles los usuarios que consumen su contenido cada día, Zazza también ha tenido que enfrentarse a algunos 'haters' que han criticado al 'youtuber' por monetizar la miseria de la clase trabajadora infiltrándose en "barrios peligrosos".

Sigue los temas que te interesan