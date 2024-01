Albert Rivera, Pérez-Reverte o Matamoros: 'Espejo Público' juega con sus colaboradores (a lo Sálvame) por su fichaje

La esencia de Sálvame se ha traspasado a Antena 3 y no nos hemos dado cuenta. Espejo Público continúa su proceso de 'salvamización' a las órdenes de Alberto Díaz, exdirector del programa extinto de Telecinco. A los fichajes de Gema López y Laura Fa se unen mecanismos propios del formato de La Fábrica de la Tele: los cebos.

Este jueves, Más Espejo, la sección de crónica rosa del matinal que lidera Susanna Griso, ha jugado con los tertulianos (y con la audiencia) para que intentaran adivinar el nombre del nuevo colaborador que se incorporará al programa el próximo lunes, día en el que la presentadora catalana se reincorporará tras la Navidad.

Como sucedía en Sálvame, una voz pedía a los contertulios que se sentaran en unas sillas ubicadas en el centro del plató. "Como todos, es de categoría top", decía dando paso a unas "imágenes reveladoras que pondrán luz a vuestra incertidumbre".

"Año nuevo, vida nueva. El próximo lunes, 8 de enero, Más Espejo está de estreno. Un nuevo colaborador se incorpora a la plantilla. Su nombre va a suponer una auténtica revolución. Algunos afortunados ya lo conocen", se podía leer mientras sonaba de fondo una música misteriosa.

Acto seguido, se han emitido unas imágenes en las que se recogían las impresiones de la gente de la calle al ver la imagen del fichaje. "Fuera de serie, habla muy bien"; "cultura tiene"; "honesto, dice lo que piensa"; "un chaquetero, no tiene ideales"; "una persona sin principios" y "un poco veleta", han sido algunas de ellas. "Mucho no va a durar", decía otro. "Es fake, no puede fichar por Antena 3. ¡No puede ser!".

Justo después, los tertulianos empezaban a hacer sus quinielas. "Me encanta. Genera controversia y a mí eso me pone" aseguraba Gema López. "Yo he pensado en Albert Rivera", se atrevía a decir Carmen Lomana, mientras que Rubén Amón apostaba por Jimmy Giménez-Arnau. "Está muy cascado", apostillaba Lomana sin filtro.

También han salido a la palestra los nombres de Pablo Iglesias y Kiko Matamoros. "A mí me gusta, y creo que va a dar juego en las dos secciones, tiene opinión controvertida, formación y presencia", añadía Gema López. "¿No será Pérez-Reverte?", preguntaba Lomana a lo que se hacía el silencio el plató para dar paso a un nuevo directo con el tanatorio de Valencia en el que se encuentran los restos mortales de Arévalo.

