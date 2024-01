Así fue la brutal decepción de una soltera de 'First Dates' al descubrir que su cita no se parecía a Chayanne

La reacción de Sole al ver que su cita de 'First Dates' no era Chayanne. Cuatro

Por First Dates pasan muchas parejas que intentan encontrar el amor. En la entrega de este martes por la noche el dating show de Cuatro contó con nuevos solteros. Una de las comensales más destacadas fue Soledad, una limpiadora de Almería que tiene muy claro cuál es su prototipo.

"Yo quiero un 'Chayanne' que baile, que tenga el culo duro, que me coja y me vuelva loca", pidió esta soltera al equipo del programa. A sus 58 años, ha estado dos veces casada y desde hace un año ha vuelto a la soltería. "En este año he llorado mucho, pero una vez que se me ha quitado el llanto, he procurado divertirme y más", afirmó.

Ella pedía un nombre que fuera "guapo". "George Clooney me gusta mucho y Chayanne también", explicó. De esta forma, se definía como una "mujer moderna", aunque quiso dejar claro que no era "una loca". Su cita no se parecía en nada a lo que había pedido. "Me gustan ni gordos ni flacos, fuertecillos. A mí me gusta que me empotren contra el armario y un hombre que tenga fuerza", argumentó.

Soledad, de 58 años, acude a 'First Dates'. Cuatro

En este momento, Antonio entró por la puerta del conocido restaurante del programa. Mientras tanto, Sole esperaba impaciente la llegada de su 'Chayanne'. Su cita tiene 51 años y viene de Murcia. Antonio es un comercial de mente abierta que sabe "adaptarse a los tiempos porque es muy clásico".

La cara de Sole lo dijo todo cuando se percató de que Antonio no se parecía a Chayanne. "Yo lo veo antiguo. Este hombre no se parece a Chayanne, se parece a Jesús Gil", sentenció.

Cuanto más conocía a Antonio más le decepcionaba. A Sole tampoco le hizo gracia que fuese de Murcia. "Yo soy de Almería, aunque nací en Melilla, pero llevo casi toda mi vida en Almería", dijo ella para disimular su desconcierto.

"Cuando se ha sentado enfrente de mí nada más entrar, ha hecho así (hace un gesto de mirar de arriba a abajo). Me ha pegado un repaso de arriba a abajo que he hecho yo 'buaf' (señalando una puñalada en el corazón)", dijo al equipo.

Sole y Antonio en 'First Dates'. Cuatro

Ambos pasaron a cenar a la mesa, aunque la cara de Sole lo decía todo. Mientras, Antonio compartía sus primeras sensaciones con los redactores del programa: "Me hubiera gustado con menos caderas, pero, en general, me ha gustado bastante".

En la cena, intentaron conocerse un poco más y Antonio le contó a Sole cuáles eran sus gustos. "Me gusta todo lo que es el mar", le dijo, aunque reveló, para disgusto de ella, que no tenía un barco personal.

"Me ha dicho que le gusta hacer regatas y que le gusta montar en barco, pero que no tiene barco", manifestó la andaluza mientras le comparaba con Popeye. Por su parte, ella le confesaba que le gusta la playa, el sol e ir al chiringuito.

Durante la velada, Sole empezó a ver otro problema de Antonio. "Estoy sin coche porque se me inundó", le reveló él. Sin embargo, a ella no le hizo mucha gracia. "A mí que me importa que el taller te diga eso, me estás comiendo la cabeza", se quejó al equipo de First Dates. Aunque delante de Antonio mostró una faceta diferente. "Qué desastre, es que ahí en Murcia siempre caen trombas de agua. Está mal situado", le dijo.

Antonio durante su cita de 'First Dates'. Cuatro

Otra de las anécdotas de esta cita llegó cuando Antonio reveló que le gusta una mujer clásica. "Con valores de nuestra época, la educación", explicó. Aunque Sole no tardó en responder: "Eso no es clásico, eso es una mujer educada", le contestó. "Yo busco en una persona que sea fiel, que no sea mentiroso y que sea divertido", le dejo claro, mientras Antonio asentía. "Es una mujer atractiva y me ha parecido muy bien. Tenemos muchas cosas en común", explicó Antonio al programa.

A Sole no le faltan las ganas de enamorarse y así se lo hizo saber a su cita. "Me encantaría enamorarme, que me volviera loca, de película", señaló. Y llegó el momento de la decisión final. Antonio tenía claro que quería seguir conociendo a Sole y quiso invitarla a la cena. Sin embargo, Sole tenía su decisión clara desde el principio: "Antonio me caes muy bien la verdad, pero yo quería un Chayanne que me diera salsa y movimiento", le explicó.

