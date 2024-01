El sketch del especial de José Mota en Nochevieja que está arrasando en redes: "Ven a nosotros Mbappé"

El especial de humor de José Mota en TVE es otra de las tradiciones de cada Nochevieja en Televisión. La temática elegida por el popular humorista para repasar, desde la sátira, algunos de los momentos más destacados del 2023 en la esfera política y social fue el terror.

De esta forma, los espectadores de La 1 pudieron ver a figuras como Carles Puigdemont, presentado como el conde de 'Dracuindemont'; Alberto Núñez Feijóo como el doctor van Helsing y a Pedro Sánchez en el papel de Víctor Frankestein, con el pretexto de haber creado un gobierno "Sanchestein" junto a Yolanda Díaz, que también apareció.

Pero 2023: Un año de miedo sorprendió a los espectadores más futboleros con un hilarante sketch dedicado a Kylian Mbappé y al interminable culebrón de su fichaje por el Real Madrid. El futbolista, que acaba contrato el próximo mes de junio, ya es 'libre' para negociar con cualquier club si así lo desea, por lo que el famoso 'tic tac' de Pedrerol vuelve a ponerse en marcha.

[De la chaqueta rosa de Ramón García al empoderamiento de Jenni Hermoso: así fueron las campanadas de TVE]

En la escena, muestra a una reportera que se introduce en una nueva secta en Madrid. "Nos hayamos aquí rezando la espera de aquel que vendrá para salvarnos", dice el líder espiritual. "¿Se refiere a un mesías?", pregunta la periodista. "No, Kylian Mbappé", responde él.

"Oh, Mbappé. Ven a nosotros. La hinchada merengue quiere verte hacerte milagros en el área pequeña", recita mientras los fieles, todos ellos vestidos de blanco, al jugador francés repiten al unísono. "Antes éramos cristianos, o sea, por Cristiano Ronaldo. Y ahora somos mbappesianos", explica. "Ven a nosotros Mbappé. Ven, Mbappé", prosigue con el rezo.

Aqui está el sketch de Jose Mota sobre Mbappe , historico #MotaRTVE pic.twitter.com/mifI6DG2qi — Damián (@damiancillo15) December 31, 2023

También invocan a Florentino Pérez, máximo mandatario del club blanco. "Oh, Florentino. Yo te lo suplico", ruega una devota, mientras otro seguidor explica que está rezando a Santiago. "¿A Santiago Apóstol?", pregunta la periodista. "A Santiago Bernabéu, a ver si nos lo devuelve de una vez", aclara él.

Acto seguido, da comienzo la ceremonia para invocar el fichaje del ariete galo. Sobre el altar, cuadros con la imagen de Mbappé y cuernos de cabras, una imagen que se asocia a los GOAT, es decir, la abreviatura de Greatest Of All Time, 'el mejor de todos los tiempos'. "Oh, Mbappé. Roguemos para que llegue la decimoquinta [Champions] cuanto antes", dicen alzando un trofeo.

"Hala Mbappé, hala Mbappé, al final te ficharé, al final te ficharé, hala Mbappé, hala Mbappé, hala Mbappé", cantan para acabar dando todos sus ahorros a un jeque arábe: "Esto vale por el 1% de su claúsula de rescisión en el PSG. Cuando tengáis el resto de la pasta, me manifiesto otra vez".

Sigue los temas que te interesan