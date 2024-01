El accidente de Cristina Pedroche en las Campanadas de Antena 3: pierde en directo el collar que llevaba

Cristina Pedroche volvió a ser la protagonista de las redes sociales por su vestido. Para sus décimas Campanadas, las primeras como madre, la presentadora de Antena 3 recibió el nuevo año con un estilismo diseñado por Josie, en colaboración con Paula Ulargi, y con el que se visibilizaba la necesidad de cuidar el agua.

Cuando apenas faltaban unos segundos para que el reloj de la Puerta del Sol marcara la medianoche, la vallecana se despojó de su capa dejando al descubierto el estilismo. "¡Soy agua! Soy una ola", gritó en presencia de su compañero Alberto Chicote. Pedroche explicó entonces que el vestido era completamente orgánico y biodegradable: "Está hecho 80% de agua".

En esa carrera contrareloj, Cristina tuvo tiempo para explicar que los zapatos eran de "madera de pino de Galicia". "Es un vestido efímero. Menos mal que no está lloviendo porque si no me quedaría sin vestido", dijo justo antes de que el carrillón del reloj empezara a sonar. "Lo puedo enterrar y la naturaleza lo reabsorvería".

Su vestido aguantó, pero el collar que llevaba en la cabeza desapareció. La anécdota se produjo justo después de las doce campanadas. Las cámaras captaron el desconcierto de Cristina al darse cuenta de que había perdido el complemento a su vestido.

"¡Ahora sí, brindemos con esta cerveza! Por un 2024 en el que esté prohibido bajar los brazos", decía Chicote mientras que la cara de Pedroche pasó de la alegría a la preocupación. Fue entonces cuando se echó la mano a la cabeza e inclinó la cabeza hacia el suelo para encontrarlo. "¿Mi collar?", preguntó hasta dos veces, descolocada, a los miembros del equipo ante la sorpresa de Chicote.

Cristina tuvo que improvisar para continuar con la retransmisión. Y lo hizo con naturalidad, emplazando a la audiencia al primer anuncio del año: "Eh. Nos vamos unos minutos a publicidad. Volvemos enseguida. No se vayan, que quedan muchas cosas", dijo mirando a cámara mientras se le veía en los labios preguntar por su collar nuevamente.

Al volver de publicidad, el collar continuaba desaparecido. De encontrarlo, Cristina no se lo volvió a poner y procedió a continuar con la tradición de contar el primer chiste del año. Eso sí, las redes sociales no pasaron por alto este pequeño 'fenómeno paranormal' que esperemos que la presentadora resuelva esta semana.

¿Esto que ha pasado en Antena 3 qué ha sido? pic.twitter.com/bwkOWHZF7g — Out of context Spain (@oocSpain) December 31, 2023

