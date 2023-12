Jorge Javier Vázquez critica la “cara de póker” de los reyes en los actos institucionales y qué opina de doña Letizia

Jorge Javier Vázquez regresará próximamente a la televisión con la nueva temporada de Supervivientes, tal como ya se ha confirmado. Y mientras la aventura en Honduras de un grupo de famosos arranca, al de Badalona se le puede leer en su blog de la revista Lecturas, donde ha hablado en su entrada más reciente del “desencuentro” que ha tenido con la periodista Pilar Eyre. Un enfado que tendría como centro de la polémica a la reina Letizia y en cómo les despierta a ambos un desinterés desigual.

“Sostiene Pilar que desde que le presenté el libro al presidente no hay quien me tosa. Y, en un claro intento de desestabilizarme tras manifestar mi desinterés por las informaciones que a ella le encantan, me dice que si creo que fui la primera opción para presentar el libro, que seguro que antes rechazaron la proposición unos cuantos”, afirma el que fuese conductor de Cuentos Chinos. Algo que le dio risa, consciente de que “ya ha pasado la época en la que me cabrea ser primera opción”. “Me confiesa que en realidad no sabe si he sido primera, tercera o cuarta opción, que lo ha dicho para enfadarme aunque ha conseguido justo lo contrario”, añade, sobre la reacción de la colaboradora televisiva.

[Ana Rosa responder a Sánchez y Jorge Javier desde ‘TardeAR’: “Convocó elecciones para joderme las vacaciones”]

A partir de ahí, Jorge cuenta cómo la reina Letizia le cae bien “desde siempre”, y que “no es que no me interese la Reina porque no la soporte –todo lo contrario–, sino porque sé muy poco de ella”. “No tengo ningún interés en conocerla porque sé que nuestra conversación no sería más que un compendio de tópicos y lugares comunes. Lo entiendo. Es una Reina. Cómo va a tener una relación mínimamente profunda con un perfecto desconocido”, continúa escribiendo el presentador, que opina que no es necesario que los monarcas sean “tan perfectitos en sus apariciones”. Así, añade que que personalmente le “aporta poco una pareja que acude con cara de póker a actos institucionales”.

Sobre Letizia y su actitud modélica, el también escritor sentencia que “no hay nada más aburrido que la vida de una santa”, aunque sabe que la que fuese presentadora de Informe Semanal “ha tenido que soportar tantos desaires que en medio de una familia política tan antipática y con tan poco escaso atractivo intelectual lo suyo está muy cercano al martirologio”.

La entrada de Vázquez finaliza sobre una reflexión sobre “resguardarse”. “En Sálvame mostrábamos tanto las tripas del programa que convertimos esa disciplina en arte. Fueron quince años. Por la famosa ley del péndulo ahora toca lo contrario. Resguardarse. Fomentar el misterio. Solo así volveremos a conseguir interesarnos por lo que nos rodea. Hasta por Letizia”, termina.

Sigue los temas que te interesan