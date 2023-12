La mala suerte de Antena 3 y Telecinco: el Gordo más 'perezoso' de la historia pilla a las privadas en publicidad

Las televisiones se han volcado este viernes, 22 de diciembre, en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad que se ha celebrado en el Teatro Real de Madrid. Sin embargo, pese a que las cadenas habían modificado su programación para contar con todo detalle el evento, Antena 3 y Telecinco han tenido tan mala suerte que cuando ha salido el Gordo les ha pillado en publicidad.

Y es que el número 88.008 ha sido cantado por Yesica Paola Valeria Gómez y Francisco Moreno Durán a las 13.17, convirtiéndose en el Gordo más perezoso de toda la historia. Hasta el momento, el más tardío databa del 2014, cuando el número premiado se conoció a las 13.00 horas.

Lo curioso es que Espejo Público y Vamos a ver se encontraban en publicidad en ese precioso momento. El matinal pilotado por Susanna Griso comenzaba un parón a las 13.09 y hasta las 13.23 no ha retomado el directo. "A la vuelta tenemos que cantar el Gordo", decía la presentadora catalana antes de dar paso a los anuncios.

[El 'becario' de Mocito Feliz, acusado de estafar con las entradas del Benidorm Fest, se cuela en 'Espejo Público']

El formato de Joaquín Prat, por su parte, arrancaba el bloque publicitario a las 13.08 y regresaba a las 13.20, tres minutos antes que su rival. "Pues nada, ya ha salido el Gordo más tardío de la historia", decía el presentador asegurando que el 88.088 era un número "precioso".

Eso sí, a Carmen Carmona no le ha debido importar mucho que Vamos a ver se perdiera el momentazo. A esta trabajadora del espacio de Unicorn la suerte sí que le ha sonreído después de ganar 400.000 euros al llevar el boleto ganador que compartía con sus cuatro hermanos y que había comprado por su madre.

Joaquín no ha desaprovechado la situación y ha invitado a su compañera a que bajara al plató. "No he podido hablar con ellos porque me habéis envuelto. Solo he visto los mensajes de WhatsApp", decía. "Mamá, no sé si me estarás viendo. Muchas gracias", decía Carmen ante la alegría de todo el equipo.

A diferencia de la 'desgracia' que han tenido Antena 3 y Telecinco, los espectadores de laSexta sí que han podido presenciar en directo el momento exacto en el que ha salido el Gordo, al igual que La 1, cuya señal no se ha interrumpido en ningún momento de la mañana. Luis Sanabria y Yerma Ruano han sido los encargados de presentar el programa especial en la segunda cadena de Atresmedia.

Sigue los temas que te interesan