Omar ('OT 2023'): "Todo lo que nos decimos es con cariño, aunque desde fuera se pueda ver con otros ojos"

e de decir que ayer estaba menos tranquilo que ahora, estaba un poco atacado volviendo a la realidad y asimilando lo que había pasado. Y como estuve con mi hermana, ella me ayudó a calmar esos nervios. Ya hoy pienso que la vida continúa. Me hubiera gustado seguir mucho más tiempo en la Academia, lógicamente, pero lo quiero enfocar con el positivismo y desde la buena energía que creo que es lo que me mueve a mí. No quiero darle muchas vueltas ni enfocarme en lo malo.

No he abierto el móvil prácticamente para nada. Anoche llegué con mi hermana al hotel y estuvimos hablando, y hoy lo he encendido para ponerme la alarma y para llamar a mi madre y mi abuela. No me he metido mucho en redes y no soy muy consciente de lo que hay ahora mismo.

La vuelta a la realidad está siendo dura, pero con ilusión. Después de estas semanas en la burbuja de Operación Triunfo se hace raro estar en la vida normal. Por una parte me da pena no despertarme con mis compañeros, no tener repaso de gala ni un nuevo reparto de temas, no estar con mis compañeros y los profesores… pero lo que viene ahora creo que también es guay y quiero disfrutarlo. Lo estoy deseando.