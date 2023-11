El motivo de salud por el que Juan del Val casi tiene que ir en andador a 'La Roca': "No ha sido la mejor semana"

Parece que la tensión que se ha vivido en las últimas jornadas en la calle de Ferraz se ha rebajado en las últimas horas. La Roca comenzó hablando de las protestas contra la amnistía a los políticos del procès que se han producido durante 16 días consecutivo en la sede del PSOE en Madrid.

Este domingo apenas se acercaron 400 personas y no hubo ningún incidente violento, tal y como contó una reportera del programa. Una situación completamente diferente a las noches anteriores, en las que los medios de comunicación, y concretamente laSexta, tuvieron que vivir insultos y agresiones.

Una de las afectadas fue la reportera Sara Ramos, que ha estado informando desde Ferraz de todo lo que allí ocurría para los programas de la cadena de Atresmedia. La periodista no pudo ocultar su alivio por estar en plató y no en la calle: "No ha sido la mejor semana, la verdad".

Al escuchar esto, Juan del Val quiso tirar de su habitual sentido del humor al compartir con la audiencia que tampoco estaba atravesando por su mejor momento, aunque por motivos muy diferentes. "Casi ha tenido que venir en andador a la mesa", bromeó su mujer Nuria Roca.

El colaborador explicó entonces que se encontraba "fastidiado de la espalda". "Creo que a medida que vaya pasando la tarde me iré poniendo mejor", tranquilizó para a continuación seguir bromeando: "Es verdad que parece que tengo 106 años cuando me levanto, pero voy a hacer todo lo que pueda".

En otro orden de cosas, el escritor ha criticado la "falta de rigor absoluta" con el que algunos medios, según su criterio, recogieron sus declaraciones en las que hablaba sobre la competencia que había tenido El Hormiguero con Cuentos Chinos.

"Me da mucha rabia porque yo entiendo la necesidad de titular, pero hay un momento en el que la falta de rigor es absoluta. Puedes poner un titular más o menos llamativo o puedes titular algo de una manera un poco perversa", dice en una entrevista concedida a 20 Minutos, además de desvelar que mantiene una buena relación con Jorge Javier.

Recordemos que el guionista del formato de las hormigas de Antena 3 comentó que "se necesita mucho talento para competir con El Hormiguero" y que "ya van muchísimos cadáveres, dicho con el mayor de los respetos, de mucha gente que ha intentando acabar" con el programa de Pablo Motos. Estas declaraciones las hizo días después de que Telecinco cancelara el espacio de La Fábrica de la Tele.

