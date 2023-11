Mediaset vuelve a trabajar con El Terrat y recupera a Jon Sistiaga para un programa “de autor”

Mediaset incorpora un nuevo periodista a sus filas. Y es que, tal como adelanta 20minutos.es, ha echado el lazo al veterano comunicador Jon Sistiaga para llevar a cabo un nuevo programa, que todavía no tiene título ni fecha de estreno, y que no se ha decidido si se podrá ver en Telecinco o en Cuatro, cadena a la que estuvo vinculada en el pasado.

El citado medio apunta que el formato tendrá su estilo descarnado y riguroso, y que será un programa “de autor”, tal como aseguran fuentes cercanas a la producción. En esta tarea se encuentra El Terrat, la productora de Andreu Buenafuente, y se encargará de llevar a cabo la parte técnica y de producir el trabajo.

De esta manera, Sistiaga vuelve a la que fue su casa televisiva. Y es que ya estuvo trabajand en diferentes programas de Cuatro antes y después de la fusión con Mediaset: Informe Cuatro, Cuatro x Cuatro, Especial Noticias Cuatro y REC Reporteros Cuatro.Sus reportajes y trabajos documentales le hicieron recorrer diferentes lugares del mundo muy peligrosos, incluida la guerra de Irak, donde sobrevivió a un ataque de un carro de combate en el que falleció su compañero José Couso. A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos como el Premio de Reporteros sin Fronteras, el premio Premio Ortega y el Premio Ondas a Mejor Cobertura Informativa en 2012.

[TV3 tira la casa por la ventana y ficha a Andreu Buenafuente para su nueva plataforma]

Esto supone la vuelta de Sistiaga, pero también la de El Terrat a Mediaset, productora con la que hacía muchos años con la que no trabajaba. Así, la empresa catalana fue la responsable de formatos como Plan C de Telecinco, emitido en 2005 y presentado por Carolina Ferre. También se encargaron de Palomitas, una suerte de HomoZapping dedicado al cine, y que se disfrutó en el año 2011. En Cuatro, por su parte, El Terrat produjo Las noticias de las 2, un informativo humorístico presentado por Ana Morgade con Silvia Abril y Edu Soto, y que también vio la luz en el año 2011.

De los proyectos más recientes de esta productora se puede destacar El Camerino, un nuevo programa original de Movistar Plus+ producido en colaboración con El Terrat. Pablo Novoa y Litus, acompañados por la banda de Late Motiv (Erika, Pirata, Mac y Coke), están al frente de este nuevo formato en el que la música y la conversación serán las grandes protagonistas. Así, cada semana, pasan por El camerino tres músicos de primer nivel y de perfiles diferentes para conversar, improvisar y crear nuevas versiones de temas conocidos junto al resto de la banda.

Sigue los temas que te interesan