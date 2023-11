¿Un 'Sálvame' diario en Netflix? Las señales que dejaron sus colaboradores en el estreno de su docureality

A la misma hora que Telecinco emitía una nueva entrega de TardeAR, Netflix convocaba a la prensa este pasado este miércoles para que 'tardearan' con el equipo de Sálvame y así presentar su docurreality Sálvese quien pueda, que llega este viernes a la plataforma.

Una oportunidad única para asistir en primera persona a lo que era la esencia del programa de La Fábrica de la Tele y quizá entender por qué Mediaset España nunca se atrevió a hacer una rueda de prensa así de Sálvame en los catorces años que se emitió el programa en Telecinco.

Ocho fieras televisivas que fueron difíciles de domar por la presentadora del acto, Samantha Hudson, y hasta por los propios directivos de la productora allí presentes. Tanto es así que Belén Esteban metió en apuros a sus jefes al asegurar que la productora "ya es independiente", justo ahora que empiezan a aparecer rumores de la ruptura total de Mediaset España y La Fábrica de la Tele.

[La anécdota del Cola Cao de Terelu que no se ve en 'Sálvese quién pueda' que define al docurreality]

"Hemos estado 14 años con Sálvame dando la vida. Hemos ganado dinero, pero más han ganado los otros... Yo estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho", dijo la otrora princesa del pueblo. "Si no lo digo, reviento: el único dinero que va a ganar Mediaset este año es por Netflix, no por lo que hace", añadió visiblemente molesta.

Más reservada se mostró cuando se le preguntó por una posible continuidad del formato ya que en las últimas fechas han aparecido noticias de que Netflix estaría estudiando emitir una tira diaria de Sálvese quién pueda. "No contestéis. Nothing, nothing", decía Esteban a sus compañeros.

"Ojalá haya catorce, quince temporadas", comentaba Kiko Hernández. "Me encanta trabajar poco. Si esto se puede hacer cada seis meses sería cojonudo. Pero no estar todos los días trabajando porque llevo casi 50 años trabajando todos los días, 25 de ellos en la televisión. Pero cada seis meses o quince días y en Zambia", añadía Kiko Matamoros.

"Me gustaría que evolucionara a otra cosa", apuntó acertadamente María Patiño, consciente de las noticias que circulan. "Me encantaría que fuera una plataforma que arriesgase, como hay otras plataformas que van a hacer Operación Triunfo en directo en Prime Video", agregaba por su parte Lydia Lozano.

"Me gustaría que se arriesgasen porque ha habido gente que ha visto Sálvame en Mitele a las dos de la mañana. Me encantaría hacerlo en esta plataforma y que la gente lo viese a la hora que le diese la gana y lo comentase en Twitter. Me daría la vida", sugería la madrileña.

Justamente ella protagonizaba hacia el final de la rueda uno de los momentos de la tarde. La periodista se subía a una silla para recrear su famoso baile del chuminero al son de la canción Miami Beach, de Rigoberta Bandini, mientras le grababan cámaras de La Fábrica de la Tele.

¿Rumbo a 'El Hormiguero'?

Otra rumor que ha recorrido las redacciones y las redes sociales es la posibilidad de que algunos de los colaboradores de Sálvase quien pueda acuda a El Hormiguero para promocionar el producto, sobre todo teniendo en cuenta que las plataformas de streaming soy muy dadas a gastar dinero en promoción en el programa presentado por Pablo Motos.

Sin embargo, una vez más la Esteban dio la callada por respuesta. "No podemos contestar, cariño. No digáis nada", aconsejaba la colaboradora a sus compañeros. "A mí me encantaría", decía Víctor Sandoval, añadiendo que duda mucho de que pudieran ir a TardeAR. "Ahí no creo".

Preguntados si han echado de menos a alguna persona en este proyecto, Terelu Campos fue tajante. "Mila (Ximénez) hubiera formado parte la primera de este proyecto", comentó. "Si Mila va a Miami y a México nos echan del país", añadió Esteban. "Yo he echado de menos a Laura Fa", decía Kiko Hernández.

