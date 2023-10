¿Por qué Sandra Barneda no está presente en 'Así es la vida'?: Los motivos de su ausencia en el magacín

Desde este pasado lunes 9 de octubre, César Muñoz, copresentador de Así es la vida, aparecía a solas para hacerse cargo del magacín de sobremesa y telonero de TardeAR con Ana Rosa Quintana. Se producía así una sonora ausencia, la de Sandra Barneda. La presentadora barcelonesa tampoco se ha presentado ni el martes 10 ni este miércoles 11 de octubre a su puesto de trabajo. Por supuesto, estas faltas tienen una explicación lógica.

La propia Barneda lo explicaba al final de la emisión del magacín el pasado viernes 6 de octubre. Justo antes de dar paso al programa de Ana Rosa Quintana, la barcelonesa anunciaba que se tomaba unos días de asueto. "Me voy de vacaciones", comentaba justo después de anunciar la celebración del centenario de Disney, dado que Telecinco emitía ese viernes el remake fotorrealista de El rey león.

De ahí, que esta semana haya estado ausente del plató del formato de Cuarzo. Sin duda, unas vacaciones más que merecidas, dado que Barneda tuvo que entrar, de lleno, a trabajar con el encargado de sustituir a Sálvame. La periodista había terminado de grabar La isla de las tentaciones cuando le llegó el reto de preparar un magacín veraniego que sirviese de relevo temporal hasta el desembarco de Ana Rosa Quintana en la franja vespertina.

Además, en el mismo verano, condujo el fallido formato La última noche, que era el sustituto que Telecinco tenía proyectado para Viernes Deluxe y que fue cancelado por no contar con el apoyo de la audiencia. Con lo cual, Barneda ha sido la cara visible de Telecinco durante la etapa estival. Dado que Así es la vida, finalmente, ha extendido su vida, es más que lógico que Barneda haya querido aprovechar el inicio del otoño para tomarse unas más que merecidas vacaciones.

César Muñoz y Sandra Barneda en 'Así es la vida'.

Barneda, recientemente, ha celebrado su 48 cumpleaños, el pasado 4 de octubre. La barcelonesa quiso agradecer las felicitaciones que recibió. "Gracias por todo el cariño recibido. Me levanté extraña ayer. En esos días que una desea meterse debajo de la sábanas y dejar que la vida pase por encima. Aunque sabía que no debía porque era mi cumpleaños... Me costó remontar... las emociones de extrañar a los tuyos, de no tenerlos tan cerca como deseaba, me llevaron a estar más baja", escribía en su cuenta de Instagram.

"Hoy agradezco todos los mensajes, llamadas y palabras bonitas... Gracias por agradarme un poco el día, que ayer lo llevaba chico. Y a por ¡la vida!", concluía en su mensaje, del que recibió comentarios cariñosos de amigas como Lydia Bosch, Emma García, Marta Flich o Vanesa Martín.

Lo cierto es que Así es la vida está viviendo un período de recuperación de audiencias. Tras lograr una importante remontada en su etapa final del verano, dado que amplió su horario tras la retirada de emisión de Mía es la venganza y llegó a superar en datos de audiencia a Y ahora, Sonsoles cuando coincidían en franja; el magacín de Cuarzo vio menguar su duración con el estreno de TardeAR.

Tras un importante bajón, que colocó al formato como el tercer programa más visto de la sobremesa; Así es la vida ha visto mejorar sus datos en las últimas semanas, escalando hasta la segunda posición. Es más, el pasado 10 de octubre, el magacín firmó su mejor dato de cuota de pantalla dentro de su etapa con formato reducido, al obtener un 9,3% de share y 849.000 espectadores (su media de seguidores es la segunda mejor cifra desde que funciona como telonero de TardeAR).

