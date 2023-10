Dani Mateo presenta ‘El Intermedio’: el Gran Wyoming "está medio pocho porque ha pillado covid"

José Miguel Monzón, El Gran Wyoming, no pudo acudir este lunes a El Intermedio de laSexta por motivos de salud. Y es que el presentador, y también actor y cantante, tendrá que alejarse de los platós durante unos días por haber contraído coronavirus, tal como se explicó anoche a los espectadores. Por ello, el magacín nocturno pasó a manos de Dani Mateo, que fue el encargado de dar la bienvenida al público.

“Hoy os toca cenar esto porque el Gran Wyoming está medio pocho porque ha pillado covid”, explicó el catalán. Con un aire de comedia, se tomó su papel de presentador suplente como una “opción de emergencia cuando no hay nada mejor”, y se definió a sí mismo como un sándwich mixto que te tomas en la cena cuando no hay nada mejor, pero que “quita el hambre”.

Por fortuna, su compañero no está grave. “Ya sabéis lo que pasa con el Covid, que las últimas temporadas no han sido, por suerte, tan espectaculares como la primera”, contó como humor. “Se ha dicho que Wyoming, por librarse de trabajar, lleva semanas chupando las barras del metro a propósito”, terminaba diciendo sobre la ausencia del presentador habitual. “Nosotros sabemos mejor que nadie que él nunca ha ido en metro, no sabe ni cómo es. Le llama el gusano de arena”, añadía, antes de dar comienzo a los temas del día.

[Dani Mateo recuerda su sketch sonándose los mocos en la bandera: “El arte tiene que provocar”]

Hay que destacar que no es la primera vez que, por motivos de salud, Dani Mateo se tiene que poner al frente de El Intermedio. En marzo de 2022 Wyoming contrajo la covid por primera vez. “Lo coge ahora. Lo deja todo para el último momento, es vago hasta para ponerse enfermo”, bromeaba entonces Mateo, pues hasta entonces el presentador titular nunca se había ausentado por covid.

En aquella entrega, Wyoming entró por videollamada, y luego Dani Mateo se denominó a sí mismo como “presentador gluten”. “Estoy muy contento porque estoy cumpliendo el sueño de cualquier cómico. He presentado el programa de la hora de comer, Zapeando, y el de la hora de cenar, El intermedio”. Luego añadía. “Ya es oficial, me he convertido en el 'presentador gluten': estoy en todas las comidas y a más de uno le doy dolor de estómago. Así es mi vida, nadie dijo que ser cómico iba a ser fácil”.

