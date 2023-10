Noel Bayarri desvela el salario que cobraban los pretendientes de ‘MyHyV’: “Una mierda”

Con la participación (y sonada salida) de Oriana Marzoli en GH VIP, muchos espectadores se habrán acordado de Mujeres y hombres y viceversa, programa en el que se hizo conocida dentro del universo de Telecinco allá por 2012. Y ahora, otro rostro conocido de aquel formato de citas, el canario Noel Bayarri, ha compartido en una entrevistas algunos secretos de su participación, así como el caché que cobraba, que resulta bastante llamativo por lo bajo.

“Cuando eras pretendiente, cobrabas 100 euros el día que ibas a grabar y 50 euros más si tenías cita”, ha contado en el pódcast de Druni. Diez años después de hacerse conocido, ha reconocido que no se podía ganar bien la vida. “Con lo que te pagaba el programa, no. Era irrisorio, eran cantidades simbólicas”, contaba sobre el dinero que ingresaba cuando, en teoría, acudía al programa con intención de conquistar a alguna tronista. Eso suponía que hubiese cierta lucha entre los participantes para lograr citas.

Esos 100 euros se multiplicaban por unos seis días de grabación mensuales, lo que le permitía ingresar unos 600 o 700 euros, según su relato. Cifra que él cataloga como “una mierda al final”. Sin embargo, sí que lograba buena rentabilidad con los bolos en las discotecas y salas de fiestas. “Se podía cobrar hasta 3.000-3.500 euros por bolo, y algunos de los que he conocido han tenido hasta tres bolos en una misma semana”, reconocía Noel, quien fuese también concursante de Supervivientes en el año 2015.

No todo lo que veíamos en Mujeres y hombres y viceversa eran reales, aunque otras sí, según recuerda el de Lanzarote. “Algunas cosas gordas que pasaban, claro que lo exagerábamos, pero en algunos momentos había mucha tensión”, analiza. “Todo el mundo quería ser tronista. Es lógico, no pasa nada. Me acuerdo cuando me llamaron y no me lo esperaba para nada. Los primeros meses no fueron fáciles porque las chicas no me gustaban nada”, añadía. Hay que destacar que los tronistas sí tenían un caché bastante superior al de los pretendientes, y reportajes de la época cifraban la participación en 450 euros por día de grabación, aunque si el tronista era alguien conocido, como Sofía Suescun, el importe era todavía mayor.

Cuando Noel abandonó el trono lo hizo acompañado de Connie, pero no porque estuviesen enamorados. Así, ha desvelado que se fue con ella “porque estaba liada con un amigo mío”, y que él mismo estaba entonces con otra chica. Abandonar con Connie fue la opción más sencilla para irse del formato, aunque ante las cámaras aseguró que la elegía porque era con la que iba a tener un futuro mejor.

