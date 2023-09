Muere 'Soy Héctor', el culturista que se hizo famoso por su papel en el concurso de Telecinco 'Uno para todas'

El mundo de la televisión vuelve a estar de luto por una nueva pérdida. Miguel Ángel Masch, popularmente conocido como Soy Héctor, el culturista que aparecía en el programa de Telecinco Uno para todas a mediados de los noventa, ha fallecido, tal y como han comunicado sus amigos más íntimos en redes sociales este martes 26 de septiembre.

"Mi más sentido pésame, un grande en todos los sentidos. Descansa en paz, Miguel. Todos te recordamos por 'Yo soy Héctor'. Se te añorará como gran persona que fuiste, además de un gigante del culturismo", escribía Luis Antonio Vidal Butler, deportista y amigo del fallecido. "Grandes experiencias vividas juntos. Descansa en paz, mi querido amigo", apuntaba Rodrigo Bermejo.

Las muestras de cariño hacia el "hombre más fuerte del mundo" no acaban aquí. "Hoy es un día muy triste. Nos deja nuestro amigo Miguel Ángel Masch. Siempre me acordaré de ti, amigo Miguelón, como te llamábamos muchos", escribía otro de sus amigos. Sin embargo, por el momento no se conoce cuál ha sido la causa de su muerte.

[Hallan muerto a un comensal de ‘First Dates’ después de estar varios días desaparecido en Cuenca]

Estrenado en 1995 y presentado por Goyo González, Uno para todos fue uno de los primeros programas que conformó la escaleta de una recién llegada Telecinco a España. En este concurso, que adaptaba el formato del alemán Man o man, 200 mujeres tenían que elegir al 'chico del verano' entre doce hombres. El culturista se hizo famoso por lucir su esbelta figura ante los participantes al grito de la célebre frase que muchos aún recuerdan: "¡Soy Héctor!".

Nacido en Leganés, Héctor trabajaba como preparador físico, tal y como informa Fórmula TV. Además, ha trascendido que arrastraba una depresión en los últimos años. En sus redes sociales también mostraba otra de las grandes pasiones de su vida: el amor hacia los animales. No estaba casado ni tenía pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luis Antonio Vidal Butler (@pitbullbutler)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rodrigo Bermejo trainer -Old school Bodybuilding (@rodrigobermejotrainer)

Sigue los temas que te interesan