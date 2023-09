Juan del Val guarda su lado polémico en ‘El Hormiguero’ con una tierna declaración de amor a Nuria Roca

Juan del Val, que suele arrastrar la etiqueta de “el polémico”, es uno de los colaboradores habituales de El Hormiguero de Antena 3. Esta noche acudió al programa, pero no para comentar la actualidad, como nos tiene acostumbrados, sino en calidad de invitado. Y es que publica una nueva novela Bocabesada, y para ello se sometió a todas las preguntas que Pablo Motos y las hormigas Trancas y Barrancas quisieran hacerle.

La charla comenzó con la promoción de la novela en cuestión. Así, explicó que el libro presenta a varios personajes cuyo nexo de unión es una productora audiovisual ficticia, pero que se inspira en sus propias vivencias en el sector. “La presenté en Nueva York porque tengo una conexión muy especial por esa ciudad, y por postureo”, contaba sobre la obra, y añadiendo que habrá visitado la ciudad estadounidense “unas 30 veces”. Sobre su oficio de escritor, compartió cómo se lo predijo una santera a la que su madre le llevó, y que le aseguró que un antepasado le dictaría los libros.

La conversación dejó a un lado la literatura cuando Pablo Motos le quiso preguntar sobre su relación con su esposa, Nuria Roca, también colaboradora de El Hormiguero (y hasta presentadora ocasional, cuando Pablo Motos no ha podido por cuestiones de salud). Ahí Juan del Val explicó que es uno de los pilares de su vida, y la catalogó como uno de sus golpes de suerte junto a sus padres y el propio Pablo Motos.

[Juan del Val y Miguel Lago se burlan de los veganos en ‘El Hormiguero’: “Están grises, ¡qué asco!”]

Pablo Motos introducía entonces cómo del Val ha dicho alguna vez que no habría sido feliz con nadie que no fuese su actual pareja. Y entonces Juan del Val desterró su lado de terrible para abrirse con una declaración de amor. “No. Soy una persona bastante fácil para vivir, pero comprenderme no es algo sencillo. Soy un poquito ansioso”, reconocía el escritor. “Yo esto lo he hablado con ella. Llevamos 24 años juntos, pero tenemos un carácter provisional de las cosas, como si todo pudiera acabarse mañana”, detallaba.

Llevan juntos así más de media vida, y hasta han teorizado de cómo serían las cosas si alguna vez su relación acabase. “Muchas veces lo hemos hablado. Si nos separábamos, yo tenía clarísimo que podría estar con muchas personas, pero como pareja ni de coña. Ella no lo tiene tan claro”. Explicó. “Yo soy yo y yo estoy ahora como estoy y donde estoy por Nuria”, finalizaba.

Sigue los temas que te interesan