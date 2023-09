Julian Iantzi, presentador 'El Conquistador', desmiente un bulo sobre su muerte: "Viviendo cada segundo"

Julian Iantzi, presentador de El Conquistador, ha sido una víctima de un terrible bulo. Este pasado viernes 22 de septiembre, surgió la falsa noticia de que el conductor vasco había fallecido a los 55 años de edad y que se ha convertido en viral en redes sociales. Una terrible mentira que ha obligado al televisivo a desmentir esta información, asegurando que está “vivito, coleando y feliz”.

Ha sido en sus cuentas oficiales en la red, donde Iantzi ha desmentido haber fallecido, compartiendo varios mensajes en euskera de seguidores que lamentaban su muerte. “Tranquilos por este post, porque sigo vivito, coleando y, además, ¡¡feliz!!”, escribía el presentador nacido en Woodland, California. Aunque se lo ha tomado con humor, el vasco se pregunta qué intención hay detrás de difundir estos bulos de muy mal gusto.

“¿Qué hacemos con esto? ¿Qué intención hay? ¿Es por lo de El Conquistador? A saber, aquí, cualquier cosa. ¡Pero [estoy] viviendo cada segundo feliz! Gracias por vuestros mensajes de preocupación. Sois grandes”, concluía su mensaje, en el que había emoticonos de agradecimiento y sonrisas. De esta forma, Iantzi se convierte en otra celebridad que se convierte en víctima de bulos sobre su muerte.

El caso más reciente ha sido el de José Luis Perales. El cantautor tuvo que realizador un vídeo desde sus vacaciones en Londres para tener que desmentir informaciones que aseguraban que había fallecido a los 78 años de edad. Un embuste que llegó a formar parte de la información de algunos medios incluso. “Os hablo desde Londres, un sitio maravilloso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer. Alguien, con mala idea, ha dicho que me he muerto, y estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y mañana ya nos vamos a estar viendo en España”, expresaba en un vídeo compartido en sus redes sociales oficiales.

TRANQUILOS POR ESTE POST porque sigo vivito, coleando y además feliz!! Qué hacemos con esto? Qué intención hay? Es por lo del #conquistador ? A saber, aquí cualquier cosa.. Pero viviendo cada segundo y feliz!!💪😃. Gracias por vuestros mensajes de preocupación. Sois grandes; 😍 pic.twitter.com/M2PmNa8zTS — Julian iantzi 🐦😃 (@JulianIantzi1) September 22, 2023

Otro caso reciente y muy sonado fue el de la falsa muerte de la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conocida por haber encarnado a la Chilindrina en la mítica El Chavo del 8. La intérprete, al ver que el bulo estaba circulando como la pólvora, realizó también un vídeo que compartió en redes. “Me morí anoche, pero de cansada, de sueño”, comenzaba su vídeo. “Gracias a todos los que me llamaron para ver si era verdad el rumor de que había muerto, quiero decirles que estoy muy bien Gracias a Dios. Recién levantada para grabarles este video. Les mando bendiciones”, escribía en Instagram.

En agosto, la escritora Rosa Montero también tuvo que manifestarse para desmentir un bulo sobre su muerte. “Como sabéis hay por ahí un cretino total que anda colgando cuentas falsas de editoriales y demás empresas con las que comunica la muerte de gente conocida. Si no recuerdo mal, hará cosa de un mes se cargó a Perales. Ahora ha sacado una nota falsa de Alfaguara diciendo que he muerto yo. Pues eso, amigos, que ando todavía por aquí dando la lata”, escribía en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

