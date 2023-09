'Cuentos chinos' empieza a 'salvamizarse': ficha a Marta López como colaboradora y toca temas de Corazón

Esta pasada noche, Cuentos chinos vivió un respiro. Aunque siguió siendo tercera opción de la noche, logró mejorar 0,4 puntos y subió al 7,1% de cuota, con 926.000 espectadores, logrando así 58.000 seguidores más. También este pasado 20 de septiembre, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez ha comenzado su proceso de 'salvamización'. Muestra de ello es el haber fichado a Marta López como nueva colaboradora.

Ya tuvo una especie de prólogo cuando el formato de La Fábrica de la Tele abordó la boda de Kiko Hernández y Fran Antón, con Jorge Javier cargando duramente contra su otrora compañero de programa. Ahora, Cuentos chinos ha optado por el fichaje de Marta López, rostro que ha estado fuertemente asociado al extinto magacín vespertino (así como su versión Deluxe). Parece que Jorge Javier ha limado asperezas con la también amiga de Alba Carrillo.

"Si esto fuera Supervivientes, ella sería mi fantasma del pasado", dijo en tono de broma el de Badalona. Por supuesto, la presencia de la de Benavente tiene sentido, más allá de su relación con Sálvame. Y es que la ex de Alfonso Merlos fue concursante de la segunda edición de Gran Hermano, siendo la primera expulsada; además de participar en la versión VIP en 2004 y en la segunda temporada de El Reencuentro en 2011. Se une así a Germán González, quien también estrenaba sección propia.

Dado que la octava edición de GH VIP ha sido uno de los temas que se ha abordado este pasado miércoles en Cuentos chinos (dado que esta sección ha tenido que cambiarse de día porque el programa no se verá en el Access Time del jueves para no perjudicar al reality estrella de Telecinco). En lo referente a GH, López es un fichaje más que lógico, en una mesa en la que también se contó con Juan Luis Galiacho, Juan Sanguino e Irma Soriano, esta última también exconcursante de la versión VIP.

De hecho, Soriano compartió que "los realizadores tiene favoritos, por eso unos salen más, otros menos y se censuran cosas para proteger". Pero no fue sólo el fichaje de López lo que ha hecho que la 'salvamización' de Cuentos chinos haya ido a más. Y es que la mayor parte de los temas que se abordaron han estado relacionados con el Corazón.

'Cuentos chinos'.

La supuesta amante de Osborne, otro de los temas

Entre ellos, la herencia de María Teresa Campos, el regreso de Carmen Borrego a televisión (fichando también como colaboradora de Así es la vida y Vamos a ver) o lo declarado por Encarna Navarro, quien asegura haber sido "amante" de Bertín Osborne durante 15 años (coincidiendo así con el matrimonio del cantante y presentador con Fabiola Martínez).

Sobre el también legado de Campos como periodista, Vázquez quiso recordar la época de la madre de Terelu Campos como 'chica Hermida', un apodo que tuvo junto con otras profesionales que compartieron plató con el reconocido periodista como Nieves Herrero, Mariló Montero, Inés Ballester, Consuelo Berlanga, Concha Galán, Miriam Díaz Aroca, Mayte Pascual o Irma Soriano.

Soriano, a raíz del tema de los favoritos de los realizadores, compartió su teoría sobre cuál sería la 'chica Hermida' favorita del realizador del programa que tenía el reconocido periodista en La 1. "Nos llevábamos muy bien pero es verdad que Consuelo salía mucho en cámara, muchísimo, aunque no hablara. Hablaba yo y me sentía en off porque no me enfocaban. [Creo que] ella era su favorita", razonaba.

