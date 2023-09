Miguel Lago estalla contra Pedro Sánchez en 'El Hormiguero': "Un delincuente volverá a España en Falcon"

Miguel Lago le ha cogido el gusto a hablar de política. Después de su polémica el pasado mayo al hacer un desafortunado comentario sobre una política de Unides Podem-Esquerra Unida, ahora el humorista ha vuelto a la carga estallando contra Pedro Sánchez por intentar negociar una amnistía para Carles Puigdemont.

"Yo no he votado a Sánchez ni lo votaré jamás. Eso vaya por delante porque nos están poniendo en una situación en la que esto aquí va de decir las cosas y posicionarse claramente", comenzó diciendo Lago ante la atenta mirada de Rubén Amón.

"Ahora bien, es mi presidente y me está diciendo que soy un ciudadano peor, con menos derechos, y que hay ciudadanos que están por encima de mí y que ahora sobre mi libertad -que si yo cometo un delito, voy a la cárcel-, hay un señor que tiene el privilegio de no hacerlo. Hay un delincuente que se escapó de España en el maletero de un coche y que va a volver a España en Falcon. Y eso es impresentable", continuó diciendo el humorista ante el aplauso del público.

Miguel Lago estalla en @El_Hormiguero contra Pedro Sánchez y la posible amnistía: «No le votaré jamás, pero es mi presidente».



«Me está diciendo que soy un ciudadano peor, con menos derechos, porque hay un delincuente que se escapó en un maletero y volverá en Falcon». pic.twitter.com/fjqvYWIgpt — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) September 13, 2023

"Lo grave de esto es que ellos no renuncian a la independencia y que lo van a volver a hacer. Y la presidenta de la ANC ha dicho que, al día siguiente de la amnistía, van a declarar unilateralmente la independencia. Si todo esto no ha tenido una consecuencia, ¿por qué no lo vamos a volver a ver? Es que es la lógica", añadía luego María Dabán.

Como decimos, Lago estuvo en el centro de la polémica el pasado mayo cuando bromeó con la sordera de una candidata. Motos preguntaba "qué requisito tiene que tener un candidato, sea del partido que sea, para ser aceptado". Las risas comenzaron y fue Lago el que sacó a colación el nombre de la candidata de UP-EU. "La de Valencia -dice Irene Montero- 'la mejor candidata, sorda, bollera'. Bueno, como ya vale todo... '¡Y aquí este cojo que hemos traído!'", dijo entre risas.

La candidata entonces envió un comunicado en el que comentó que consideraba "preocupante que programas en horario de máxima audiencia que ven millones de familias y de jóvenes nos discriminen entre risas a las personas Lgtbi+ y a las personas con discapacidad". "No somos objeto de chiste, somos personas con todos los derechos políticos y podemos ser alcaldesas, claro que podemos", manifestó.

Lago abandonó Todo es mentira en febrero de 2022 porque "l a presión de un programa diario de corte político y tan polémico genera un desgaste enorme. Afecta. Los insultos afectan , esa presión cada tarde afecta". El humorista ficharía solo un mes después por El Hormiguero para participar en su mesa política. presión de un programa diario de corte político y tan polémico genera un desgaste enorme.

