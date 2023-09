Marta Nebot recuerda en ‘TEM’ la agresión de Aznar cuando metió un boli en su escote: “Nunca pidió perdón”

Uno de los temas más comentados del pasado martes fue la agresión que sufrió la reportera Isa Balado en directo en el programa En boca de todos. Y es que, durante una conexión en directo, un individuo se acercó a ella y le tocó el trasero, acción que reprendió la periodista y también el presentador Nacho Abad.

En la jornada de hoy, en este mismo espacio, se continuó hablando del caso. “Esto no nunca ha sido normal. Otra cosa es que nosotras asumiéramos que podíamos vivirlo y teníamos que trabajar con normalidad si nos pasaba”, valoraba Sonia Ferrer. Y Ana Iris Simón recordó cómo el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, metió en el año 2006 un bolígrafo en el escote de la compañera Marta Nebot.

Marta, precisamente, ha rememorado aquel incidente unas horas después en Todo es mentira, programa de la misma cadena, Cuatro. “Lo que nos pasa a las periodistas delante de las cámaras es lo más salvaje porque es lo que se deja ver, pero eso sucede porque ocurren muchas cosas más cuando no hay cámaras delante”, explicaba la comunicadora. Además, aseguraba que muchas veces le han tocado el culo sin cámaras delante, y que cree que otras mujeres jóvenes de su época le sucedería lo mismo.

Cuando Risto Mejide puso sobre la mesa el tema de Aznar, Marta Nebot fue tajante: “Estoy convencida de que él pensaba que no iba a pasar nada”. “Es más, yo creo que él pensaba que la cámara no lo había visto, porque era un plano lateral, y yo reaccioné contándolo a cámara. Muchas veces me han preguntado por qué no le pegué un guantazo y yo a veces también me lo pregunto”, reflexionaba la que fuese colaboradora de El programa de Ana Rosa.

Marta quiso contar, además, que para ella lo más duro es seguir siendo “la chica del boli”, y denunció que cuando se sufren agresiones “estás marcada”. Para finalizar, Nebot quiso aclarar que José María Aznar “a mí nunca me pidió perdón, ni hizo ningún gesto ni nada parecido, porque a él le parecía que aquello era la moneda con la que devolverme la pregunta incómoda que le había hecho”. En concreto, la pregunta en cuestión fue: “¿Se inspiró usted en el señor Pastrana cuando dijo el Movimiento de Liberación Vasco en su época?”.

Hay que destacar que ya en 2006 Marta Nebot protestó de forma abierta por la actitud de Aznar. “Yo pensé que quería callarme la boca y librarse de mí de un plumazo”, le contó a Eva Hache entonces, pues la pieza era para el programa Noche Hache. Después, en la Cadena Ser, añadió: “Gracia no me hizo. La gente que no tiene sentido del humor no sabe cómo reaccionar. No sabes dónde poner el boli y lo pones ahí en plan banderilla”. Entonces confió en que el PP no actuase como en otros casos, diciendo que eran personajes ajenos al partido y asumiese responsabilidades, pues respaldando ese tipo de actitudes “se hace verdaderamente difícil trabajar por los derechos de la mujer”.

⚠️ Marta Nebot cuenta a Risto su terrible experiencia cuando Aznar le metió un bolígrafo en el escote:

“Era la moneda con la que devolverme la pregunta incómoda que yo le había hecho”.

“Estás marcada, como va a estar marcada Jenni de por vida. Nosotras ya estamos sentenciadas” 👇🏼 pic.twitter.com/PMrTmk1es0 — ᴄᴀʀᴏʟ ɢᴜᴇʀʀᴇʀᴏ (@masvaletorda_) September 13, 2023

Sois muy jóvenes para recordar que hace 15 años esto apenas generó algunos tibios comentarios más allá del feminismo organizado. Contra las mujeres ha valido todo. pic.twitter.com/WnwugNAP2m — La Molinera (@CSO_LaMolinera) August 28, 2023

